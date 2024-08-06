枕邊人失眠 挑逗纏綿

同居或已婚男女都知道，假如另一半失眠嘅話，可以衍生大堆麻煩！有性學家指出，曳曳有助入眠，實情係點？去片睇睇咪知囉！

百厭人妻

老婆瞓唔着，竟然搞着個老公？想知點搞法，就要睇吓Pure Passion炮製嘅《Pure MILF #20》。片廠繼承呢個人氣系列嘅過往做法，搵嚟Havana Bleu、Jena Larose、LaSirena69等人氣熟女孭飛，但就喺劇情中加入笑料，希望令影片有更強嘅娛樂性。故事講述老婆見到老公大覺瞓，自己卻眼光光，於是伸手入對方睡褲內攪攪震。本來就嚟瞓着嘅老公被個衰婆搞到㷫合合，惟有喺床上交功課，希望對方攰到瞓得着，咪再阻住自己覺覺豬。如果鍾意睇汁液橫飛兼爆叫喪嗌嘅場面，呢套片應該啱你。

盡顯默契

做男友或老公要識得睇女伴嘅眉頭眼額，先能夠避免惹上麻煩，若然遇着女伴失眠又應該點做？由Sweet Sinner出品嘅《Game On》就話畀各位男士知，嚟一場充滿激情嘅床戰，冇乜嘢問題係解決唔到！影片由Mike Quasar執導，並且搵嚟多位美艷脫星助陣，包括Alex Coal、Cherry Kiss同Freya Parker，佢哋會喺片中化身慣性失眠嘅人妻，某個晚上又被失眠問題煎熬，於是拍拍老公膊頭，對方即翻身奉陪，做一輪前戲，再嚟激烈活塞運動！激情過後，老婆盡興到即刻瞓着，呢啲咪叫夫妻默契囉。

暖男行動

溫柔嘅老婆夜半失眠，諗住自娛一番當係減吓壓，點知被老公發現，跟住會係點？想知下文，千祈咪錯過由Dane Jones製作嘅《Carpe Diem》。影片由Sybil A、Alexis Crystal、Marilyn Crystal等多位索女主演，飾演人妻嘅佢哋被發現自娛後，暖男老公即挺身而出，餵飽失眠老婆！片廠特意用上大量柔光拍攝，以提升浪漫效果，但對四仔迷嚟講，必睇位卻係脫星自娛部分，嗰種既怕枕邊人發現，又沉醉於高潮嘅演出，真係睇到人流晒口水。

碟評：

曳曳係咪可以解決到失眠問題，見仁見智，但四仔迷睇咗呢3套咁激嘅作品，相信好難瞓得着，其中《Pure MILF #20》同《Game On》嘅床戰演出可以話係水準之作，而《Carpe Diem》仲加插埋索女自娛嘅情節，男士見到肯定成個人都醒晒！