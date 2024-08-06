劉威煌開騷請盡《中2》好兄弟　譚輝智自動請纓助陣

歌手劉威煌將於8月10、11日假麥花臣場館舉行兩場《劉威煌 Reunite Concert》音樂會，請來《聲夢傳奇2》黃洛妍及一班《中年好聲音2》好兄弟譚輝智及顏米羔等晚上（6日）於土瓜灣進行綵排。劉威煌表示今次會請盡好兄弟上台，提到他之前為譚輝智演唱會任嘉賓時要唱歌及扮嘢，他笑言今次不用他們扮嘢：「最緊要有型！因為主題係重聚，希望感覺係有趣、開心。」問到譚輝智是否來還債？他即笑指跟米羔是主動申請參與。

問到會否騷肌？威煌笑指自己操練未夠多，又指其他歌手在台上騷肌個個身形都好「堅」，他笑謂：「如果到時若覺得熱就除衫，大家唔好咁貪心，最多着少啲衫上台，哈哈！」笑指會有令女士尖叫嘅場面。他透露屆時會唱經典歌，笑指令大家有重回80、90年代的士高感覺：「亦會唱盡自己14首作品，一首不漏唱晒，因為有啲歌甚至未親自喺台上唱過，例如《海賊戰隊》，係特攝片嘅主題曲。（會扮海賊戰隊？）唔會啦！上次扮《龍珠》同《足球小將》已經去得好盡，再扮卡通角色會突破唔到。」顏米羔則笑指上次扮《超人》令他有心理陰影，問到是否再當MC？他笑謂：「可以做番本行影相、出張嘴唱歌，要睇威煌封利是幾大封啦。」問到輝智是否會伴舞？他笑言都會盡做：「威煌肯除衫，我就肯跳！」

三人又透露屆時會有驚喜環節，問會否有感人場面？威煌説：「係正能量 Happy Ending，希望歌迷笑住嚟笑住走，可能自己散場先再喊過，唔想歌迷喊，搞到好似最後一次演唱會咁。」他表示家人會總動員到場支持，亦會請盡一直以來幫過自己的監製及對自己有恩的人，問到可會邀請「巨聲幫」上台？他指原先有此打算，但坦言大家工作忙，所以只會請他們到場睇騷：「因為好多人唔喺香港，擔心唔夠時間練習，唔緊要，下次再請巨聲幫，或者搞個巨聲幫演唱會。」