【是日通勝】

農曆七月初四

甲辰年 壬申月 癸卯日

吉時：晚上11時至1時、上午5時至7時、中午11時至1時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：祭祀、嫁娶、立約

忌：詞訟、穿井、動土

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：15、33、22

幸運顏色：淺紫色

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：事業與財運跌勢明顯，今天勿作重要決策。

金牛座：人氣不錯，容易跟志同道合的陌生人結緣。

雙子座：易跟別人爆衝突，一人讓一步，有助平息。

巨蟹座：找個浪漫場合向意中人表白，會有好結果。

獅子座：財運上升，投資嘗到甜頭，不妨乘勝追擊。

處女座：得到幸運之神關照，各方面運勢都相當好。

天秤座：建立人脈好日子，留意坊間消息有利投資。

天蠍座：運勢好壞參半，處理感情問題要特別留神。

人馬座：感情關係需用心經營，別以忙碌為卸責藉口。

山羊座：財運跌，做人不能太自私，要多為人設想。

水瓶座：做事要量力而為，心存僥倖將會帶來麻煩。

雙魚座：只是一些瑣碎事，抱怨太多會影響人際關係。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）兔 人緣佳

（跌）雞 易破財

鼠：任何小事都會令你生氣，盡量少說話。

牛：做事要有耐性，不要一遇挫折就放棄。

虎：貴人在身邊，多向對方請教會有得着。

兔：人緣佳，陪家人享用美食，樂也融融。

龍：士氣強，信心足，有迎難而上的魄力。

蛇：投資上作多方面嘗試，成功機率不小。

馬：小心駛得萬年船，處理大額投資要謹慎。

羊：加強知識上的裝備，事業發展更如意。

猴：做事切忌粗心大意，遇到難題要冷靜。

雞：是日沖煞，易因判斷錯誤蒙受金錢損失。

狗：心情鬱悶，影響判斷力，犯錯機會高。

豬：運勢平穩，但要注意健康，避免熬夜。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

肖雞者之姻緣錦囊

‧戀愛特色

肖雞者的感情生活往往是多姿多采，因為雞的地支為酉，而酉也是四正桃花之一，所以天生在異性緣上較有優勢。

仗着這種優勢，肖雞者不論是自己追求目標伴侶，還是成為別人的心儀對象，機會也特別多，所以很多肖雞者在年少時已有戀愛經驗。不過，肖雞者在談情說愛中，常常是跌跌撞撞；他們對於理想伴侶的概念模糊，或者誤以為自己喜歡某某類型，但走在一起後才發現打錯算盤。因此，肖雞者實戰經驗雖多，但一擊即中的成功率卻低。雖然他們每一次都付出真心，但不一能開花結果，往往要兜兜轉轉，才找到真正的理想伴侶。幸好，肖雞者生性豁達，失戀過後很快又會重新振作，有屢敗屢戰之精神。

‧男性貼士

肖雞男性注重外表，所以對伴侶的外形也頗重視，也因此容易被表面的事物所吸引。一旦拍拖後，肖雞男性對伴侶會關懷備至，但有時過於為對方出主意，反而容易引起伴侶的不滿。

‧女性貼士

肖雞的女性喜歡花俏的東西，但在感情上卻不要求伴侶特別俊朗。她們喜歡受到保護的感覺，所以理想伴侶必須有足夠的安全感。但建立家庭以後，肖雞女性會較忽略與伴侶的溝通，務必多加注意。