馮盈盈湊熱鬧打錯波　戴祖儀射箭發電

藝人馮盈盈與戴祖儀齊齊趕上奧運熱潮做運動，前者分享打保齡球的短片，隨後發現此運動並非奧運項目，但稱會好好練波，為將來保齡球有機會成為奧運賽事而做好準備，至於射箭似模似樣的祖儀則笑說：「唔用腳的我還好。」

前港姐冠軍馮盈盈與戴祖儀在巴黎奧運的熱潮下，亦難忍運動熱情，齊齊動起來。盈盈現身打保齡球，雖然最初有姿勢冇實際，不斷打落坑，但最後成功擺脫「渠王」之稱，打出全中，可謂進步神速。不過，後來盈盈發現保齡球不在奧運項目之列，但就表示不會氣餒，將繼續努力練兵，為保齡球成為奧運賽事的那一天做好準備，她在社交網激情留言：「等我呀，奧運！」

唔用腳就冇問題

動靜皆宜的戴祖儀則在社交網分享挑戰射箭的片段，她寫道：「Try something new！話說，呢幾日受奧運薰陶，想運動嘅細胞爆發咗，今日收工見附近有間射箭館，就強制拉埋小小編，即場畀錢報名參加咗體驗班～由細到大都好鍾意嗰種《這個殺手不太冷》嘅Feel，射箭好有呢個Feel，有冇人明？」

片段中她拿起弓箭擺好姿勢似模似樣，更不經意地來個回眸單眼，比起射靶似乎更想「電死」網民，粉絲亦十分受落，紛紛點讚回應：「唔係畀箭射死，係畀你個眼神殺死」、「攻擊唔使射箭啦，直接用電眼攻擊」、「你射到我啦，射中我的心啦」。除此之外，還有粉絲讚她有姿勢有實際，亦亦有網民笑指平日對運動雞手鴨腳的她，射擊技能竟然不錯，對此祖儀笑言：「唔用腳的我都還好」。