《全美一叮》主持評判邊個身家最勁？其中一個達40億

《全美一叮》（America’s Got Talent ，AGT）是美國高收視王牌才藝比賽節目，自2006年開始一直大受歡迎，成為冠軍的個個名成利就之餘，擔任節目主持人及評判的都因節目而賺到笑。最近有網站就統計5位評判及主持人的身家。

《AGT》身家最厚係邊個？當然就是來自英國最有資歷的「老大哥」Simon Cowell，他估計身家高達6億美元（約47億港元），Simon是同類型才藝比賽之父，未在美國搵食前已在多個才藝比賽真人騷節目包括最早期的《Pop Idol》、《X音素》（The X Factor）、《一夜成名》（American Idol）、《全英一叮》（Britain’s Got Talent）等中擔任評判及監製。那些節目為他帶來豐厚收入。

僅次於Simon排第2的《AGT》最疊水成員就是拉丁女星蘇菲亞維嘉拿（Sofia Vergara），她的身家高達1.8億美元（約14億港元），她曾經憑劇集《摩登家庭》（Modern Family）而成為美國最高收入電視女星。至於另一女評判德國超模Heidi Klum，估計身家亦高達1.6億美元（約12.4億港元）。而她的男拍檔Howie Mandel的身家亦高達 6,000萬美元（約4.7億港元），他是北美的電視遊戲節目主持「老行尊」，他主持的節目如《Deal or No Deal》均大受歡迎。

那《AGT》中邊位成員身家最「奀」？他就是黑人主持Terry Crews，其身家估計達2,500萬美元（約1.9億港元）身家。美式足球員出身的他後來擔任演員參演過劇集《荒唐分局》（Brooklyn Nine-Nine ）以及電影《轟天猛將》（Expendables）系列。