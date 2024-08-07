前路茫茫！古淖文曾陷低谷　情緒爆煲睇唔開

歌手古淖文於2009年參加《亞洲星光大道》後簽約亞視正式入行，15年間經歷了人生高低，2023年參加無綫《中年好聲音2》比賽勇奪冠軍，攀上人生另一高峰！

回望過去的15年，他直言曾試過低谷期，指完成《亞洲星光大道》後有出外登台及其他工作，生活還算過得去，跟亞視完約後機緣巧合下遷回澳門，有朋友覺得他這樣做給人「降格」感覺，他説：「有咁嘅機會咪做住先囉，我相信唔放棄總有一日會成功。」他表示當時公司叫他擔任活動司儀，但他向來不喜歡司儀工作：「但簽得畀人，照做啦，但結果司儀工作愈來愈多，係失咗平衡，愈嚟愈唔係歌手，我心諗你簽我做歌星，點解要做司儀？」但為求搵食惟有咬緊牙關，完成合約後便沒有再跟對方續約，之後便步入人生低谷：「又唔係叫情緒病，係有啲睇唔開，諗唔明點解搞到咁，覺得前路茫茫，情緒爆煲！」

「又未做天王巨星」

幸好幾個月後終於醒覺，跟自己說不可這樣過一世，笑謂：「高大威猛又未做天王巨星，唔得喎，同自己講要跳出個框框！」想通後的他重新裝備自己，人亦開始正向積極，工作亦開始向他招手，參加《中年好聲音2》奪冠，日前更完成夢想，衣錦還鄉回澳門開首個個人騷，令他感到十分開心，並希望將來能在港開騷。