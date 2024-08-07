香港中文大學專業進修學院　第四屆新水墨文憑課程畢業作品展「潤墨無聲」

【特約報道】香港中文大學專業進修學院將於2024年8月19日至22日在中環愛丁堡廣場香港大會堂高座七樓展覽館舉辦「第四屆新水墨文憑課程畢業作品展」。展覽以「潤墨無聲」為主題，展示21位參展學員豐富多元的新水墨藝術作品。他們於學習期間運用中國水墨、西方繪畫技巧、設計概念等，融合傳統與當代、現實與抽象、理論與實踐，探索不同創作風格的可能性。展覽免費入場，歡迎公眾人士蒞臨觀賞及交流。

郭致因 Gammy KWOK 《桃園故里- 春夏秋冬》 從事品牌及產品設計,曾參與第 一、二屆香港國際文化藝術博覽 會(2022/2023),參與了四屆 Affordable Art Fair (2021-2024) 及修畢(CUSCS)中文大學專業進 修學院第四屆新水墨文憑課程。 我的畢業作品名為《桃園故里一 春夏秋冬》是因為近年身邊很多 親友都移民,心中勾起一點離愁 別愁。創作過程中,被古畫《何處是蓬萊》及《桃花源記》所吸引。 我採用了簡單文具釘孔機把用過的宣紙,打出數以百萬粒的小宣紙圖 點。花了半年時間,把心中的家鄉故園一點一點地拼貼出來,希望把 心中的「桃源故里」呈現出來。

日期: 2024年8月19日(星期一)至8月22日(星期四)

時間: 2024年8月19日(星期一)：下午3:30時至7時；8月20日(星期二)：上午10時至下午8時；8月21日(星期三)：上午10時至下午8時；8月22日(星期四)：上午10時至下午5時

地點: 中環愛丁堡廣場香港大會堂高座七樓展覽館