VMA提名公布　Taylor Swift掃10項提名挑戰Beyonce紀錄

年度樂壇盛事《MTV音樂錄影帶頒獎禮》（VMA）即將於下月10日紐約舉行，而大會昨日公布今屆獎項提名名單。正在舉行歐洲站巡唱的美國流行天后Taylor Swift橫掃10項最多提名暫時領先。

Taylor所獲的提名包括「年度歌手」、「年度歌曲」、「年度音樂錄影帶」等大獎，其中她與男歌手Post Malone合作的大熱歌曲《Fortnight》就獲「年度歌曲」提名，Taylor帶挈之下，Post今年VMA亦獲9項提名。Taylor過往於VMA成績彪炳，累計共獲23個獎，今年極有機會超越另一天后Beyonce的30個獎而成為VMA史上獲最多獎的歌手。據知舉辦VMA的MTV頻道高層好希望邀請到Taylor屆時於頒獎禮上表演。而近日正在波蘭華沙舉行演唱會的Taylor今日亦有於社交網貼演出的照片並留言表示自己人生中首次在波蘭表演，她承諾不會是最後一次。而她亦直言不能相信歐洲站還剩下兩個城市舉行，並期間下站奧地利維也納演唱會上見粉絲。

至於Beyonce，今年憑新歌《Texas Hold ’Em》僅獲「年度歌曲」1項提名與Taylor爭獎。她未能憑兩張專輯《Renaissance》與今年推出的《Cowboy Carter》獲「年度音樂錄影帶」提名令人意外！

其他獲多項提名的還有小天后Sabrina Carpenter、Ariana Grande與「饒舌之神」 Eminem，她們於今屆VMA各獲6項提名，其中包括「年度歌手」大獎。