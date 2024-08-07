《星球大戰》女星黛絲烈尼自爆患甲狀腺病

現年32歲的英國女星黛絲烈尼（Daisy Ridley）近年憑《星球大戰》（Star Wars）系列走紅，而最近她接受女性健康雜誌《Women’s Health》封面訪問時就自爆健康出現問題。

她於訪問中自爆2023年被發現患上「瀰漫性毒性甲狀腺腫」 （Graves' disease）疾病。「Graves' disease」是一種影響甲狀腺的免疫系統疾病。它會導致身體產生過多的甲狀腺激素。這種情況稱為「甲亢」。她表示當時剛拍攝完電影《Magpie》後發現有毛病，她表示：「我剛演員一個非常有壓力角色，我初時以為自己對這個世界很討厭，但事實證明一切都運轉得如此之快，你無法冷靜下來。」由於患甲狀腺病，她要食不含麩質的食物，不過她表示自己沒有太嚴格遵守，但減少麩質的攝取會令她感覺更好。

其實今次已非黛絲首次公開談論自己的健康問題，幾年前她自爆拍攝《星球大戰: 最後絕地武士》（Star Wars:The Last Jedi）時緊張到「胃穿窿」，她表示：「我睇番我《最》喺倫敦個首映時，我太瘦同我啲皮膚好恐怖。我個身體情況好唔X掂。我似足一副小型骨頭並感覺太過攰。」在拍攝最後1集《天行者崛起》（The Rise of Skywalker）之前，她被迫放慢腳步並休假6個月。