鄭衍峰留守到奧運最後　花三年鋪路狂講想加入

藝人鄭衍峰近日代表無綫，出訪本屆巴黎奧運會。日前他接連負責訪問外籍選手，被網民形容「問題到位，講英語好好聽」。日前拍檔方力申及黃翠如已完成工作飛返香港，鄭衍峰則繼續「留守到最後」，直至閉幕式完結。

談到開幕式當晚，自己身在香港廠房內直擊，翌日始啟程飛往巴黎開工，鄭衍峰笑說：「好有得着㗎，因為我係唯一一個（主持）可以咁喎。今次有機會加入巴黎特派小隊，真係好開心，覺得好似塊海綿咁，不斷學習同吸收，而且所有拍檔都係第一次合作，誓估唔到大家能夠產生咁好嘅化學作用及默契。」他又指有把握機會跟方力申學習「運動員精神」，以及跟黃翠如取經，觀摩拍攝旅遊節目的要訣。

為了今次參與巴黎奧運的採訪，鄭衍峰整整花了兩、三年來鋪路：「當年我參加完東京奧運後，就將採訪本屆奧運納入自己嘅工作目標，所以呢段期間一直不停做功課，又主動同幕後工作人員開聲，講明好有興趣加入。直到依家我唔敢講自己係位出色嘅主持，但希望日後呢方面嘅工作，能夠用得着今次嘅經驗。」他又指知道很多香港觀眾對他們的表現予以讚許：「好感動，好多謝大家見證我哋成team人嘅努力。」