中丸雄一＠KAT-TUN背妻　酒店密會「翻版橋本環奈」

日本組合KAT-TUN的40歲成員中丸雄一，今年1月與前女主播笹崎里菜閃婚，本來公私發展順暢。但新婚半年多的他，今日(7日)傳出透過事務所突然向電視台申請停工，本周末起不再參演主持的直播節目。原來他捲入不倫醜聞，被斷正酒店密會「翻版橋本環奈」的女大學生。

據報道，中丸於一年前於街上結識女方後，雙方不時會見面食飯。本月4日，中丸相約女方到廉價商務酒店見面。女方受訪透露中丸約她至少20次，但她只與對方吃過兩次午飯。她又表示中丸有給她7000日圓(約370港元)的車馬費，但強調沒有發生性關係。

中丸所屬STARTO ENTERTAINMENT回應，承認報道屬實：「作為對社會有影響力的人，中丸的行為欠缺自覺及責任，本公司認為不過接受及深表遺憾。中丸對自己為家人與對方帶來痛苦，表示深切反省，故在本人要求下停工。」中丸向來形象老實，不少網民及粉絲都對他爆出軌大表失望。

KAT-TUN於2001年組成，2006年憑單曲《REAL FACE》出道，原有6名成員，但前成員赤西仁、田中聖、田口淳之介先後因醜聞等退隊，如今組合只剩下龜梨和也、上田龍也與中丸雄一3人。近年，中丸與同門男星二宮和也、山田涼介及菊池風磨開設視頻大受歡迎，訂閱人數逾448萬。除了幕前工作外，他又是漫畫家，筆下作品《山田君的喧嘩時間》於雜誌連載中。