今年3月入伍！SUGA@BTS酒後踩電動車受查

韓國天團防彈少年團（BTS）成員SUGA今年3月入伍，正以社會服務要員身份服役。今日（7日）有報道指他昨日（6日）於首爾龍山區被發現駕駛電動滑板車時跌倒，附近的執法人員發現並幫助他站起來，因聞到他有酒味，懷疑他酒後駕駛電動滑板車，將他帶返附近的執法部門，並已就SUGA涉嫌違反道路交通法立案調查。

消息指SUGA當時的血液中酒精含量達0.08%，在韓國酒後駕駛電動滑板車可被罰款10萬韓圜（約579港元），酒精含量超過0.03%的話會被停牌100日，超過0.08%的話則會被吊銷駕駛執照。

SUGA今午透過官方社交平台發文，承認犯錯：「昨晚我在飯局上飲酒之後，踩電動滑板車回家，因為覺得路程很短，加上沒有想到飲酒後不可以使用電動滑板車，所以違反了道路交通法，我在家門前停泊滑板車時跌倒，附近的執法人員通過酒精測試驗出是足以吊銷車牌和罰款的水平，雖然過程中並沒有令其他人受傷或設施受到損壞，但這無疑是我的責任，在此向所有人低頭道歉。」他又對因為今次事件令大家失望表示抱歉，承諾今後會更注意自己的言行。

所屬的Big Hit Music事務所亦為事件致歉，並指SUGA昨晚戴頭盔駕駛電動滑板車約500米後跌倒，之後被執法人員發現，受查後已經歸家，對令大家失望表示抱歉，並表示他會誠實地接受處方。