【簡潔生活學】運動場上的淚水與笑容

轉眼間，2024巴黎體壇盛事已近尾聲，今個周日（8月11日）晚上便舉行閉幕典禮，有消息指荷里活巨星湯告魯斯將會「空降」會場，並完成旗幟移交（下屆主辦城市洛杉磯）儀式。

運動會雖然還未結束，不過獲得獎牌的運動員自然成為焦點，贏了當然獲得歡呼與掌聲，但光輝背後，已不知付出多少血汗水。

看過不少訪問，都知道運動員基本都是「周身傷」。就像香港體操「跳馬王子」石偉雄，他當全職運動員已經26年，2006年頸椎受傷，曾臥床半年，但他沒放棄，三戰運動會，今屆跳馬單項上是年紀最大，他提及兩後腿肌腱韌帶都斷裂剩一半，但為了完成今次比賽都拼了命，雖然最終落敗，但也無悔。

另一港隊羽毛球組合「鄧謝配」鄧俊文和謝影雪，混雙8強止步，賽後訪問，謝影雪爆喊說因手部嚴重傷患，連牙膏擠不了、頭都梳不到，在旁的鄧俊文也忍不住哭了，在運動路上，訓練是艱苦的，受傷更困擾着身心，所以每一位運動員，不論得獎與否，都是值得鼓掌支持。

淚水以外，同樣也有歡笑，令眾人睇得「開心又過癮」，肯定是盧森堡乒乓球手倪夏蓮，她以高齡61歲，出戰第六次運動會，雖然在32強，輸給「世一」孫穎莎，但她笑面迎戰，有別於其他人的崩緊面容，比賽期間，更施展一招「華麗轉身」，贏得全場掌聲。休息期間更大飲可樂，就好像告訴你：「怕咩啫？最緊要自己開心！」

之後的訪問，她更推崇老友記可以打乒乓球，因為是種很好的全身運動，不容易腦退化。又指年齡只是數字，不要放棄夢想，不要覺得好像老了就不行，要做自己喜歡的事情。

的確，很多人以為年紀大了，做甚麼都好像力不從心，但看到她身體力行，明白到運動會精神，除了團結、和平和友誼，應該也要包含「快樂」這一重要元素！

Profile：Kitty Wong

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