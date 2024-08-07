言承旭傳左膝受傷要撐拐杖　被迫休養半年

近年轉戰內地發展嘅台灣藝人言承旭，自2021年參加真人騷《披荊斬棘的哥哥》翻Hit後，人氣持續高踞不下嘅佢，日前竟然傳出佢出演內地真人騷時，左膝受傷，需要靠拐杖行路，並經過醫生評估後傷勢後，決定退出節目拍攝，消息一出令唔少粉絲心痛。

據台媒報道，獲邀出演內地真人騷《我在橫店打籃球》嘅佢，喺初步鍛煉時唔止左膝蓋舊傷復發，更傳出半月板碎裂、膝蓋嚴重積水腫大，一度痛到佢寸步難行之餘，仲要靠拐杖先行到路，雖然強忍到正式開錄，但經過醫生傷勢評估後，無奈決定退出錄影，甚至仲因此推埋之後嘅戲約，估計需要復健休養半年。

退賽後言承旭坦言高估咗自己，原本見到年紀相近嘅劉畊宏都受邀出演後，認為自己同樣可以做到，但就忽略咗劉畊宏每日都直播做有氧操，體力、肌耐力都遠勝過一般人之餘，據悉2016年言承旭曾因十字韌帶斷裂，被網友目擊現身台灣醫院，當時佢僅表示自己去做核磁共振檢查，並因擔心術後會有風險，所以未有開刀做手術，如今由於雙腳使用過度，令佢舊患復發嘅同時，喺今年6月底更喺社交網晒出膝蓋抽積水嘅照片，更透露必須消腫先可以減輕疼痛，令唔少粉絲戥佢心痛。