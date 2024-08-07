林正峰生日孖佘詩曼慶生　鍾嘉欣語音祝福冧爆

藝人林正峰生日踏入30歲，獲藝人好友包括佘詩曼、莊思敏、莊思明、楊明和郭政鴻等為他慶生，他感恩今年有一班好好的朋友同他慶祝，本來今年不打算慶祝，也沒有同人提起過，所以充滿驚喜，自從拍完劇集《新聞女王》後，與佘詩曼（阿佘）變得熟落，經常會在聚會上遇到，問阿佘是否好錫他？他稱：「唔只錫我，都好錫大家，佢好照顧我哋呢啲新人後輩，又當我哋好似細佬妹咁，人超級超級好，毫無架子。」

今年收到好多生日祝福，最驚喜是收到兒時女神鍾嘉欣的語音祝福，之前在《星空下的仁醫》有幸跟女神合作，嘉欣以一把溫柔聲線留言：「我係章醫生鍾嘉欣呀！知道你生日，你親愛嘅粉絲團隊好錫你，因為你好抵錫，祝福你Happy Birthday生日快樂，祝福你前途無可限量，身體健康，笑口常開，好彩自然來，心想乜嘢就得乜嘢，Happy Birthday快快樂樂。」正峰開心表示：「粉絲在我生日前偷偷地告訴她我生日，看看能不能得到她的生日祝福，然後她就送上了，我收到時感到很驚喜很開心，她真的人美心善很溫柔！好感動，來年我會繼續努力，唔會辜負大家。」自己的生日願望就是會努力工作，珍惜每一個機會：「希望讓大家見到一個更好的林正峰。」