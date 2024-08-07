陳卓賢演唱會粉絲被保安用電筒照眼　即睇急症仍喪失視力

人氣男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）上月於亞博舉行演唱會，但有觀眾在尾場（25日）時發生不愉快的事情。有指當日有位觀眾在欣賞完Ian的演唱會後，遭保安以電筒照射，令到右眼視力受損，至今逾10日右眼仍然未能看東西。該名觀眾指當日完場後，場館已經開燈，亦有廣播提醒觀眾離場，她在Block 15的位置正向出口離開，沿路亦有不同的保安疏導人潮。但該名觀眾走到Block 12時，發現自己的鞋帶鬆了，於是就蹲下綁回鞋帶。

該名觀眾表示在她蹲下綁鞋帶時，有一名穿橙色衣服的男保安員站在她身前，以帶位用的手提電筒照她鞋面，並啟用閃燈模式。該名觀眾曾要求保安員暫停該行為，因為被電筒照射到「眼花」，於是向保安員說：「睇唔到點綁？」保安員卻表示「怕她看不到」並繼續他的行為。

該名觀眾當時感覺到四周已經有人「圍住」，但保安員卻用電筒照射她的眼睛，結果她的眼睛像看完強光一樣「眼前一黑」。該名觀眾起來後立即問保安員叫甚麼名字，但保安員沒有說話就離開。當時該名觀眾因為眼睛問題，所以未有趕及拍下保安員的照片，只有拍下側面，而另一黑色西裝保安就要求她離場。黑色西裝保安則指「你要投訴就出去投訴」，但可惜不獲回應而且態度強硬。

該名觀眾指黑色西裝保安喝令她離場，又趁機叫開之前該名保安員，最後她被眾多名保安「迫」出場外。她在場外繼續與保安理論，但保安卻指「要鎖門」，禁止她回到場內。雖然有一位保安主任主動表示會去了解，但可惜到最後說找不到該名保安，而當日的保安員屬「大眾安全警衞」另一名保安經理，則承諾會跟進，之後他們表示不清楚涉事保安的身份，而他們亦無權查看場館的閉路電視。

該名觀眾最後立即前往醫院看急症，做視力測試，醫生表示情況嚴重要立即轉介到眼科醫院跟進。醫生指她的右眼視網膜沒受損，但因為遭強光照射後而令右眼未能看東西，亦未知何時能康復。該名觀眾聯絡過亞博，亞博亦有回覆指建議她保留就診收據，並表示會安排另一部門作賠償。