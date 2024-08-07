Kim被爆與新劇拍檔愛瑪羅拔絲被同一狂迷跟蹤

美國真人騷女王Kim Kardashian與女星愛瑪羅拔絲（Emma Roberts）早前於美劇《美國怪談》系列《American Horror Story: Delicate》合作，而最近她們先後被同一男狂迷騷擾。

Kim近日入稟法院申請禁制令，禁止一名男子Melvin Jeffery Conley埋身。據Kim稱她獲愛瑪來電警告，指一名男子闖入愛瑪的居所並即場致電給她透露渴望聯絡Kim與她的子女。有消息指該狂迷於今年5月成功闖入愛瑪的住所並用她的固網電話致電她的手機，愛瑪當時錯過了他的來電，由於見到來電顯示是由她的家打出，她當時以為來電者是她的家人於是回電，Conley當時有接聽並稱獲她准許入屋。

而翌日Conley再出現在Kim母親Kris Jenner的住所，並向保安指自己以為去了Kim家，更訛稱自己是Kim合作多年的經理人兼NBA球隊「多倫多速龍」的球員，與Kim約好了見面。上個月，Conley就出現Kim位於加州馬利布的寓所並在鐵閘外與保安人員發生衝突，他當時向保安表示會跳過鐵閘入屋。Kim於法庭文件中直言對Conley的行為感到「擔心與關注」，而自己亦飽受情緒困擾。