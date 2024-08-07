柔道健將腳痛　腰椎間盤突出引致

能夠踏上國際體壇舞台，背後經歷無數訓練，更會身負傷患作賽。脊醫王俊華亦是一位柔道教練，深明運動員的艱苦，對於26歲港隊柔道代表王嘉莉出戰巴黎體壇盛事，雖然在首圈出局，仍為她感到驕傲，她是港隊歷來第三人參與柔道項目，亦是相隔12年港隊再次取得參賽資格。

運動員取得佳績，需經過長期受訓，除了追求取勝技巧，柔道這種埋身競技的運動，更要注重練習護身法，目的是以安全方式跌下，不過，即使訓練有素，亦難免受傷，有柔道好手便因為腰椎間盤突出，腳痛嚴重向脊醫求助。

由於運動員毅力較一般人強，又常有受傷，所以忍痛能力特別強。有位廿多歲柔道黑帶高手，參賽多年獲獎無數，早前頻密練習，肌肉經常處於繃緊狀態，即使右腳腳掌有痛，仍然忍受了一個月，直到有晚痛得半夜醒來，才決定求醫。

脊醫發現他兩隻腳也有痛楚，肋腱崩緊是因為運動量高，檢查腰椎懷疑有椎間盤突出，經過照磁力共振，證實腰椎第五節椎間盤突出，屬於新近傷患，並且有發炎情況，腰椎間盤突出正好壓著控制右腳掌的神經線，腳掌痛因此而出現。

治療上，以超聲波消除腰椎位置的消炎情況，再以3D牽引及人手矯正，腳痛現已消除。他求醫時以為自己是患上腳底筋膜炎，所以要說明兩者不同病徵，腳底筋膜炎患者當觸摸腳掌時會覺痛，而腰椎引起的腳痛，觸摸則不會有痛的。他之所以誤會，是因為多年來的訓練，曾有過多次受傷，痛感是觸及舊患所致。

柔道運動受傷多發生在比賽中，柔道的動作是埋身搏擊，受傷許多時是發生在比賽當中，為求勝出，運動員明知某些動作存在風險，未必完全應付仍會硬上。其實每位專業柔道教練，有本身一套教學方法，只要細心教授，學員正確練習，訓練是安全有信心的。

柔道訓練要花大量時間練習「受身」即護身法，亦即是不會造成重大傷害的安全跌倒方式。受身包括後受身（後滾翻）、横受身（側後滾翻）、前受身（前滾翻），收緊核心肌肉，增加保護能力，讓身體形成孤形，以滾護身倒法，減少身體衝擊力的練習；從低姿勢到高姿勢，緩慢到高速度，學習把身體在任何情況、任何角度著地，以桿杆原埋，物理力學，以大範圍的背闊肌、斜方肌、臀部肌肉等闊而且厚的肌肉，同時着地，以免以細範圍，尤其是關節，骨頭的位置以高壓力着地。

不停的重複練習，能夠使小腦形成條件反射，於任何情況下，自然地使出來保護身體。此外，柔道的體能訓練，偏重於核心肌肉鍛煉，透過以自身肌肉作為天然保護，確保脊骨和內臟受到自身肌肉的力量保護。

醫生資歷：

脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家