全紅嬋被無綫記者「抽水」惹怒網民　原來關係非比尋常

17歲的跳水運動員全紅嬋昨晚（6日）在巴黎奧運技驚四座，擊敗隊友陳芋汐在女子10米高台跳水奪得金牌，第一跳她施展「水花消失術」獲評判全打10分，令舉世震驚，而陸毅 、胡彥斌、田亮、張雲龍和林一都有見證歷史一刻。

全紅嬋成功衞冕人氣急升，成為全球焦點，自己是各家媒體採訪對象，今年無綫（TVB）派出前奧運跳水冠軍、有「難度王」之稱的大師兄何冲，獨家訪問全紅嬋及陳芋汐。何冲先熱情擁抱2位小師妹，摸頭拍背脊以示鼓勵及恭喜，盡顯同門師兄妹的好關係。陳芋汐亦好奇為何大師兄會變成記者，兩人又全程望住何冲手上的公仔，反應十分可愛。

事隔幾日後，竟有網民有眼不識泰山，直指何冲舉動無禮，疑似對全紅嬋及陳芋汐「抽水」，又指忽視了陳芋汐，只將焦點給全紅嬋，並向何冲「教路」該如何做訪問。不過大批網民為何冲解釋，稱他非普通TVB記者，3人是關係極好的師兄妹，更紛紛為何冲抱不平：「外網甚至還有人說他為甚麽隨便拍兩位妹妹的背，說他不尊重別人，真的是服了」、「這些人....不是年齡小，就是今年才看奧運的」、「陳芋汐還問他為甚麽當記者了」、「人家是師兄 不會以為人家是普通記者吧」、「何冲和全紅嬋都是湛江的。」