鄭伊健11月高雄處男開騷　舒淇開金口嗲住撐

型男鄭伊健將於11月23日在高雄巨蛋舉辦巡唱，是他出道37年以來首次在當地開個人騷。今日（7日）他在台北舉行記者會，開展一連四日的宣傳攻勢，頭炮就是舉行的大型記者會。現場一班元老級鐵粉穿着第一代歌迷會「鄭伊健真心同盟」的會服列隊歡迎，伊健好感動，立即興奮上前打招呼，還有早前拍戲認識，一見如故的人氣型男婁峻碩現身打氣。

台上播放影片，來自各地歌迷恭賀伊健開騷，「頭號麵粉」舒淇和任賢組成「星級應援團」，分別拍片恭賀並預祝票房秒殺，舒淇手舞足蹈又唱歌，隔住個大銀幕都感受到她的熱情和興奮！舒淇大開金口，還邊拍手邊唱《歡迎歌》，之後捧起手提電腦，畫面播放伊健《全城效應》MV揚言要點唱，還撒嬌問伊健：「為甚麼這次不需要我做你的嘉賓？」伊健笑說：「香港有請她，但不能夠經常找她來擔任嘉賓，她很忙，請她是很貴的！」至於小齊在片中點唱台語歌，還推介高雄小吃和欣賞愛河的夜景。伊健即場跟主持人Lulu學唱句台語歌《浪子回頭》，被讚有板有眼。

見到鐵粉們到場支持，伊健說：「這是我第一次到這裏做大型個唱，心情上有點緊張，也會有點擔心，因為過往演唱會去了很多不同地方，但一直沒有機會來台開唱，這期間也陸續收到許多粉絲留言，如今終於完成心願，我跟團隊會盡力做出一場精采的演出呈現給大家，也希望每一位觀眾都可以帶着開心的回憶離場，這也是我每次開唱的目標及希望！」

之後婁峻碩在社交網晒合照，他稱伊健「大佬」，自己是「小迷弟」：「謝謝哥邀請當演唱會記者會嘉賓11/23伊健哥要在高雄巨蛋開演唱會，首次台灣攻蛋期待死，小迷弟肯定要去看演唱會。」