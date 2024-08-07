泳兒濕身音樂會黐膠紙打底　黎展峯除衫騷麒麟臂

泳兒（Vincy）最近經常出席「濕身音樂會」，日前帶同三位師弟黃明德（Dark）、黎展峯（Andy）及洪助昇（Aiden）舉行「New Bomb音樂會」，她坦言愈來愈喜歡唱戶外live show：「覺得自己開始有少少個人比較『E』咗，入面有好多Energy需要放出嚟，所以今年都做咗兩隻歌係特別tailor made for live show，可以同觀眾多啲互動。」

事先張揚會以泳衣打底的她當日表示「冇泳衣打底」：「襯唔到呀，不過我黐咗好多膠紙打底，哈哈。因為驚出汗，怕件衫會跣落嚟。」除咗服裝，在化妝及髮型上都早有準備，她說：「化妝師幫我化咗個防水妝；髮型師就幫我整咗個wet wet look，流汗都唔會好覺眼，流汗都唔會塌呀。」而預先收到風Andy跟Aiden會除衫的Vincy，亦特別預備了兩套衫出擊：「見Andy同Aiden佢哋除衫，咁我冇得除，所以為咗贏取觀眾嘅尖叫聲，我決定換衫，我都唔執輸！哈哈。」

而原本穿長袖衫的Andy跟Aiden唱得興起時，都脫去外套，Andy背心上陣，露出結實的手臂，問他是否乘機展示頻頻操肌的成果，他直言「係吖」：「難得氣溫同埋氣氛適合，展現下少少操肌成果，亦都偷偷畀自己唞一下涼。」不過原來他開show前兩個星期前傷頸，所以未能將最完美的一面展現，他說：「所以做gym都唔敢做得太重，最理想當然係練到上身夠大同靚比例，特別係練多啲腹肌。」Aiden則以窄身短袖tee示人，話要吊一吊fans胃口：「若隱若現，吊住fans啲胃口先，哈哈。下一次show自己健身的成果。」相反，近日減肥成功的Dark則十分密實，以牛仔褸造型出現，他說：「減肥成功係我嘅第一步，之後應該會操吓啲肌肉，因為我之前已經得知Andy會除衫，所以喺佢隔離係有啲蝕，所以我就唔除啦。」