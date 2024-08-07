姜濤為新歌飛台灣練舞　1舉動惹馮德倫嫌棄

男圑MIRROR「人氣王」姜濤推出了新歌《Every Single Time》，除專程飛抵台灣，並再次請得「台灣舞王」羅志祥的排舞老師大目為他編舞之外，更得到馮德倫（Stephen）加持為MV執導，而張繼聰譜寫的旋律，更為姜濤帶來靈感，構思了MV中的造型。

姜濤收到demo時正值跟家人外遊，他回憶道：「我收到呢隻歌嘅時候，係我同屋企人去旅行嘅時候，聽到嘅時候真係覺得係一首好適合有mic stand同戴帽嘅歌，腦海即刻想像到呢個畫面。」在去年個唱時，他已經演繹過歌曲，但相隔一年才面世，他特別感激張繼聰讓他把好歌收起一整年，姜濤續道：「特別多謝佢寫咗隻咁好嘅歌畀我，但佢從來冇催我推出。」

除了張繼聰譜曲外，亦邀來馮德倫執導MV，二人之前因合作拍攝廣告而認識。問Stephen為何加持姜濤，Stephen笑言：「咁靚仔點會唔應承啫，同埋過去拍電影，都鍾意一啲有動感嘅嘢，無論係功夫、動作、跳舞都拍過，而且我都想同年輕人合作下，知道阿姜叻跳舞，所以想吸收吓經驗。」姜濤亦在一開始之時便說出了自己的想法，但卻沒有過分堅持己見，姜濤道：「因為既然搵咗Stephen幫我執導呢個MV，就非常信任佢。」

其實姜濤給予的意見，Stephen表示歡迎，表示令整個MV製作更加好玩：「阿姜都畀好多想法，有時導演唔係就咁想放乜就乜，可以大家來來回回去溝通成件事，阿姜又想有啲舞步加入帽嘅元素，咁就啱晒！嗰個年代黑色電影裏面嘅偵探就係有戴帽，呢個結合會係幾有趣，而且阿姜未拍過黑白嘅影片，依家Style圍繞呢個主題去製作，所以都係未做過嘅嘢，今次創新下，同埋我亦都鍾意拍跳舞呢！」

二人的不間斷交流，令歌曲超出姜濤的想像，不過姜濤都透露：「MV裏面舞蹈嘅風格，同埋服裝，以及最後編曲，同我想像中都冇太大出入，因為我哋通常諗咗畫面，先去完成歌曲好多嘅細節，MV完全冇諗過黑白呢個風格，但當我睇返成隻歌嘅畫面，再聽返隻歌，就覺得黑白好Match首歌，所以好佩服Stephen。」

姜濤會在凌晨時分send短訊給Stephen，姜濤也自爆半夜三更靈感特別流暢：「諗到就會想即刻話畀監製、填詞聽，以前都係諗到就即刻講，唔好意思，不過Stephen好好，好遷就，一直都好有耐性去聽我講想做嘅嘢，而喺佢做到嘅範圍內，佢都會做畀我。」Stephen理解當中原因：「阿姜可能唔係好明拍攝嘅困難，其實以後拍得多就會知道，又或者參與多啲幕後就會知道當中困難。」Stephen也溫馨提示姜濤：「下次早啲瞓覺，唔好咁夜text我，有時我唔記得熄機，就畀你嘈醒，臨瞓唔好諗咁多嘢，唔好飲咁多咖啡。」

Stephen對於姜濤的印象從觀察而得出，他說：「阿姜有想法，最緊要係靚仔（姜：你靚仔好多！）但除咗靚仔之外，睇呢個MV就知有好勤力排舞，當然有好多人都知道佢係識跳舞，但我希望將佢最好嘅一面、才華表現到畀大家睇，等大家更認識佢呢方面嘅才能。 」

得到Stephen的寵愛，姜濤也衷心多謝導演，怎料Stephen隨即問他：「我靚唔靚仔呀？」姜濤立即大爆很多朋友都很喜歡Stephen，他笑道：「身邊有朋友知道我同Stephen合作，今朝（拍攝當日）已經text我，仲想我偷影，但我話畀佢哋知唔可以偷影，跟住佢哋不停問我真人係咪好靚仔，想見佢真人。」得到Stephen的加持，姜濤也急不及待，拍完MV即第一時間在社交平台上載照片，他事後解釋：「發覺自己好耐冇出歌，距離《好得太過份》已經有4個月嘅時間，所以當完成嘅一刻，好想立即話畀大家知。」