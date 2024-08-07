歐陽震華賀馮素波生日　約定月尾上節目作客

藝人馮素波今晚（7日）於跑馬地舉辦80歲壽宴，一眾藝人朋友薛家燕、陳寶珠、沈芝華、歐陽震華、陶大宇、商天娥、鄧英敏等均有來道賀。馮素波表示舉行了上契儀式，共收了6個契仔和1個契女，笑言今次生日會是一班契仔女幫忙籌備的，而親兒子和媳婦亦特地從英國回來，並帶了香水和茶葉。馮素波透露原本邀請了黃日華和郭晉安，但一個感染新冠，而另一個在內地忙於拍劇，因此兩人都缺席：「因為過往佢哋都做過我個仔，咁黃日華今朝同我講話佢病咗嚟唔到，而郭晉安仲係清遠拍緊戲，佢尋晚就發訊息恭喜我，不過佢就話嚟唔到，因為佢仲係清遠食緊雞。」

提到「七公主」邁向60周年，問到可有慶祝活動？馮素波就言未知：「今次籌備呢個生日會都籌備咗好耐，我都覺得好辛苦，如果仲要搞「七公主」嗰個籌委會一定要好大。」她透露10月將會到新加坡出席藝術節，然後11月則舉辦慈善騷。另外同是「七公主」的薛家燕、陳寶珠和沈芝華透露早在1個月前就開始計劃騰空時間出席馮素波生日會，提到「七公主」邁向60周年，薛家燕指本來打算請大家去旅行：「不過佢哋都話好攰，咁就一齊食餐飯啦，我哋無所不談，同埋都好難得我哋感情常在。」

至於歐陽震華、陶大宇和商天娥就表示準備了利是為馮素波慶生，提到馮素波近期活躍於網絡平台，經常邀請圈中好友大談昔日點滴，問到他們可有受邀？陶大宇表示已經上過節目：「波姐（馮素波）好好傾，佢反應好快。」而歐陽震華則笑言預約了月尾會上節目，又言馮素波曾飾演過自己媽媽的角色，雖然之後都未有機會再合作，但都仍然有保持聯絡，稱波姐是他認識的長輩當中最遲睡覺的：「有時凌晨12點、1點都見佢電話仲係線上。」