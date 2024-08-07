飢渴難耐 獻身益街坊

人嘅內心世界好難從外表睇得出，所以得閒問候吓身邊人，你先會知道對方有咩需要幫忙。AV業界資深人士神仙乙話，喺日本AV入面經常出現飢渴人妻，表面上同老公過住幸福生活，背後卻要忍受深閨寂寞嘅煎熬，好彩啲街坊幫到手咋！

當堂入室

內容：喺Madonna出品嘅《人妻收到了一把複製的門匙》，今井栞菜每日過住買餸煮飯等老公收工嘅枯燥生活，某一晚佢應朋友邀請去咗一間居酒屋食飯，總算可以解一解悶。喺席間，栞菜結識到隔籬枱嘅大學生成仔，雙方傾得好愉快，之後二人又喺街頭重遇，原來成仔係栞菜嘅街坊，於是佢哋又去咗居酒屋幫襯，跟住仲上埋成仔屋企繼續把酒言歡！由於栞菜散發住誘人嘅女人味，成仔忍唔住對佢又攬又錫。飢渴已久嘅栞菜，被成仔嘅熱情火速溶化，後來栞菜仲攞埋成仔屋企條鎖匙，當對方係老公仔咁服侍！

沉迷出軌

內容：由ABC出品嘅《老公不在時被性慾怪物來襲！》，講述那賀崎雪音因為老公收入微薄唔夠養家，喺屋企搞咗一檔按摩院，自己做埋技師。某一日，住喺隔籬嘅男鄰居德叔上門幫襯，見到雪音秀色可餐，佢老公又唔喺屋企，不斷毛手毛腳，仲狼死到嚟個霸王硬上弓！雪音本來都想拒絕，但德叔副架生比老公勁得多，埋牙時獲得強烈快感！自此之後，德叔成日上門幫襯，而雪音亦好樂於同呢位雄風強勁嘅鄰居連番過招。

極速密會

內容：喺JET映像出品嘅《深夜約會濃密不倫SEX》入面，波多野結衣喺日頭係一位端莊文靜嘅人妻，但一入夜就變得飢渴無比，只可惜老公不解溫柔。好彩，結衣要解決性慾完全冇難度，事關佢識得透過交友軟件，同住喺附近嘅男街坊私會！就算老公只係去沖個涼，結衣都會快速咁聯絡到男街坊，趁呢段短短嘅時間上對方屋企嚟個瘋狂激戰！雖然只係短聚，都足以令結衣開心到不能自拔。

碟評：

好多男女一時興起都會向身邊人打主意，所以周不時會見到男女同事喺辦公室眉來眼去，亦有街坊之間發展出不倫關係，就好似今日介紹嘅飢渴人妻系列，當中嘅人妻就專搵街坊鬼混！3部作品中，本仙最鍾意今井栞菜主演嘅《人妻收到了一把複製的門匙》，原因係女主角好有人妻味，同男主角互動時又表現得自然真摯，甚至會幫對方做家務同搞慶祝活動，真係勁得人鍾意。