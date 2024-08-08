楊紫為保收視女王地位　搵胡歌救亡

內地當紅花旦楊紫孭飛新劇《長相思》第二季收視不濟，被網民批評得體無完膚，並轟她演技差兼整容，但跌出神壇的她未被打沉，反而愈鬧愈旺，稍後楊紫影視工作齊出發，為免作品再遇滑鐵盧，她不惜瞓身為新作搵男主角兼投放廣告，又找來實力派男星胡歌助陣「救亡」，誓要保住收視女王之位！

楊紫去年憑熱爆劇《長相思》登頂，還帶挈劇中幾位男對手檀健次、鄧為、張晚意等成為人氣王，風頭一時無兩。然而該劇第二季於上月開播後，雖然故事是首季延續篇，但高開低走，被轟內容剪至支離破碎外，幾派粉絲亦因自己偶像戲份分配不均而展開罵戰，身為大女主的楊紫也被指演技翻車。不但如此，經常陷入整容疑雲的她，近日被指先後撞樣迪麗熱巴及韓國女星宋慧喬，令其外貌再次進化成為熱話。

穩住資金 願遲出糧

不過黑氣纏身的楊紫似乎絲毫未受影響，反而愈來愈旺，事業方面影視齊飛，除了4部作品入圍今屆金鷹獎初選名單，剛完成劇集《國色芳華》的她，下一部作品將會是孭重飛的劇集《生命樹》，以及賈玲執導的新片《轉念花開》。鑑於《長》第二季滑鐵盧，即使現時人氣未受影響，但楊紫明白新作絕對不容再失，獲悉《生》劇出品方有資金壓力後，她即瞓身力撐，除了不介意遲收片酬，更動用自己所有資源，主動游說代言品牌為劇集投放廣告，亦親身幫忙找男主角，有指她曾向《長》劇的CP、甚至曾合作的拍檔埋手，出品方也先後與多位男演員斟洽，惟男主角戲份不多，只用作襯托楊紫，故全部沒有下文。直至近日終敲定型男胡歌出任男主角，雖然有粉絲認為胡歌應該不會演大女主的陪襯角色，但亦有人表示劇集圍繞環保，完全符合熱愛環保的胡歌，同時認為楊紫首度搭檔胡歌有新鮮感，期待二人擦出火花。曾兩奪白玉蘭視帝獎的胡歌，憑着《繁花》再攀事業高峰，楊紫有望趁今次合作，借對方之力「救亡」之餘，還可重振收視保證女王地位。

而楊紫繼今年賀歲檔電影《熱辣滾燙》後，近日與賈玲執導演筒的新作《轉念花開》再結片緣，她早前受訪時直認接拍該片，更預告將會挑戰與以往不一樣的角色。據知電影以反傳銷故事作主題，楊紫於片中飾演執法人員，以大學生身份潛入傳銷集團，秘密收集證據，粉絲對現年31歲的她，要演繹年輕10年的大學生甚有信心。

白鹿劇接劇 拍檔咀得猴急

同樣是90後小花的白鹿，近年一劇接一劇，現時已有4部劇集待播，當中夥拍小生曾舜晞的《臨江仙》，連月來於橫店取景，粉絲不時前往探班，早前更有路透白鹿與曾舜晞的連場吻戲，既有蜻蜓點水式親吻，亦有咀到轉圈的場口，不過拍攝時曾舜晞表現心急，令白鹿反應不過來，忍不住詐型：「我還未準備好，你怎麼就開始親了呢？」

而向來寵粉的白鹿，日前趁劇集煞科，為粉絲訂了1,000份奶茶、薄餅、手工糕點及古裝造型匙扣來款待現場數百名粉絲，由於供不應求，白鹿即再追加第二批食物，並於台上與粉絲大合唱及合照，被指為下月舉行的生日會預演。