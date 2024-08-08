【是日通勝】

農曆七月初五

甲辰年 壬申月 甲辰日

吉時：上午7時至9時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：凌晨3時至5時、中午11時至1時、晚上7時至9時

宜：祭祀、入學、交易

忌：開倉、除服、嫁娶

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：18、36、25

幸運顏色：咖啡色

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：事業運強，適宜專注工作，勿為私事分心。

金牛座：管好自己的情緒，事業發展可更上一層樓。

雙子座：求財忌不擇手段，勿讓自己變得財迷心竅。

巨蟹座：手頭緊絀，節省開支已是刻不容緩的任務。

獅子座：事業運好到不得了，宜抓緊時機追尋夢想。

處女座：努力維繫人際關係，有困難才不會孤立無援。

天秤座：心情暢快，有些糾結的問題終出現解決曙光！

天蠍座：有異性對你關懷備至，勿拒人於千里之外。

人馬座：一子錯，滿盤皆落索，謀事務必步步為營。

山羊座：容易帶着情緒工作，待人接物不宜太計較。

水瓶座：不妨與熟朋友合作投資，對方可帶旺財運！

雙魚座：感情發展處膠着狀態，單身者要保持耐性。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）猴 財運旺

（跌）狗 狀態差

鼠：意外支出增加，只要用得其所就可以。

牛：偷懶心態要不得，別妄想能不勞而獲。

虎：工作上遇到麻煩，激動不能解決問題。

兔：精神狀態不錯，做起事來也得心應手。

龍：受怕輸心態影響，行事作風舉棋不定。

蛇：珍惜眼前人，感情關係是要用心經營！

馬：不宜再熬夜，是時候調節作息習慣了！

羊：個性隨和，人品受讚許，好事自然來。

猴：財運上升，審慎投資，易有滿意回報。

雞：事業運不佳，容易為人事問題而煩惱。

狗：是日沖煞，運勢下滑，身心狀態不佳。

豬：工作運一般，只顧抱怨不能解決問題。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

影響財運的家居布局

家居的布局對業主的財運有着重要影響。好的風水布局能提升家居環境的舒適度，還有助於財運的提升。究竟有哪些家居布局會影響財運呢？

1.樓梯在單位中宮

房屋中間的區域是屋內氣場聚集之所在地，是氣的凝結點，也是整個家宅的中宮位，風水學認為中宮位要穩固。樓梯人來人往，牽一發動全身，設置在中宮位置，容易讓住宅氣場變得不穩定，導致居住者的健康運受影響，頻頻發生一些意外之事，或支出無故增多等。

2.衞生間位於家宅吉位

衞生間是家中的污穢之源，裏面藏着各種穢氣。如果它位於家宅的吉位如財位、文昌位等，會影響對應的運勢，不僅不會給家人帶來各種喜慶之事，還會影響事業、財運、學業、健康運等。

3.臥室大客廳小

客廳是人氣聚集的地方，關係到一家人的旺氣、闔家安康、夫妻和諧等；臥室則是休養生息的場所。若臥室大客廳小，不利於宅主和居住者的人際發展，導致財運、事業遇到的阻力變大。