丁子朗首辦個人畫展　向初戀攞靈感

無綫力捧小生丁子朗籌備多時的個人畫展，今日終於達成願望，他期望能將畫作帶到世界各地，又直言畫畫可能成為其終身事業。

丁子朗除了演得、睇得、跳得及唱得之外，原來還好畫得！他將於今日起至31日舉辦其首個個人畫展，展出逾15幅作品，他受訪時謂：「其實都籌備咗好耐，啲畫喺2、3年前已經開始準備，我都好期待。」又表示自己5、6歲已經開始畫畫，但返港後因忙於工作而無奈擱置：「我有個朋友叫我不如試吓開畫展，之前試過夾埋其他人搞，依家自己搞，好開心。（有冇邊個人今次特別想邀請出席？）坦言講今次冇邀請好多藝人朋友，但有幾個人一定會請，唔請佢哋會嬲，好似麥美恩同森美，佢哋一口答應出席支持，本來吳若希都得，但佢依家喺佛山拍緊嘢，返港後都一定會嚟睇。」

帶作品衝出國際

丁子朗在14歲移民到加拿大多倫多，中西文化交錯的成長背景培養了他別具一格的創作氛圍。而今次畫作的靈感來自他對人際關係的真實感受，當中有一幅畫以初戀為主題，問到畫中人是否多年前曾傳緋聞的林宣妤？他即否認稱：「佢係加拿大華人，香港出世，我畫人盡量將個樣改少少，費事太真實。」還透露現時每年輸出約10幅作品，希望有機會將作品帶至世界各地，又指已跟畫廊簽約，有新加坡、上海收藏家感興趣，稍後可能於海外開畫展，並認為畫畫與拍戲皆可成為終身事業。