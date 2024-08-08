王寶強攜女友為甄子丹賀壽　形成最萌身高差

「宇宙最強」甄子丹與王寶強年前於電影上合作後，即建立起一段深厚兄弟情。子丹曾被發現抽空往片場探寶強班，而每當結婚周年紀念或特別節日，他亦會邀請寶強作客，可見雙方關係著實不錯。上月27日子丹迎來61歲生日，於意大利大搞派對慶祝，寶強例牌現身，女友馮清亦有同行，結果頓成焦點﹗

據悉，寶強自2016年發現前妻馬蓉出軌其經理人後，頓成新聞人物，經過一番協商後二人決定離婚，身為「愛妻號」的寶強深受打擊，幸而及後遇上了馮清，順利發展出一段感情。有指馮清17歲時已參加世界小姐選美，更於中國區總決賽的泳裝環節中獲得亞軍，本身又是一名學霸，條件十分不錯，近年還幫忙男友照顧兒子，難怪網民指寶強「柳暗花名又一村」﹗

雖然馮清出席子丹生日會，已非首次偕男友公開露面，但由於身高1米78的她，站在1.65米身高的寶強身邊，足足有13厘米的差距，形成「情侶最萌身高差」成網民熱話，驚嘆真愛能克服外在種種。雖然外表看似不大合襯，然而馮清與寶強近年於事業上齊齊打拚，馮清更成為男友的得力助手，經常出任制片人等工作，二人默契非常，令人羨慕。