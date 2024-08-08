港鐵商場圍方一周年　舉行音樂會邀人氣歌手輪流登場

於8月4日邀請了JACE陳凱詠及組合ERROR的肥仔登場獻唱。

位於港鐵大圍站上蓋大型社區生活地標圍方（The Wai）一周年啦！為慶祝圍方一周年，中庭變身為「四面台」，舉行陣容鼎盛的「圍」系生活音樂會。歌手Gin Lee李幸倪及許廷鏗已在上月20日打頭陣出場，與粉絲玩遊戲、送神秘禮物及全場大合唱，一同狂歡作樂！圍方繼續誠邀城中人氣歌手輪流登場，好似於7月28日就請來唱作人謝雅兒演出，於上星期日8月4日則請來JACE陳凱詠及組合ERROR的肥仔登場獻上勁歌熱舞表演，與眾同樂。市民亦可密切期待接續兩場音樂會，分別於8月11日有Nancy Kwai及吳林峰及於8月18日有CY陳宗澤的精彩表演。

多間人氣新店進駐圍方

作為大型社區生活地標，圍方的商戶涵蓋食、買、玩。近日更有6間店舖進駐，包括過江龍餐廳及品牌，就算留在香港都能夠品嘗到海外地道美食。當中包括東京人氣拉麵店鬼金棒辣麻拉麵，是全港第一間同時有牛骨湯及豬骨湯兩款湯頭的分店。喜歡混搭菜的你不要錯過Greenhouse Asian Gourmet旗艦店，品嘗西方風味亞洲菜。歎完美食，可以去台灣人氣水果茶飲店大苑子飲招牌人氣水果茶。另外，smart Showroom亦已登陸圍方，可以親身體驗及探索smart電動車。

圍方更引入近10個期間限定店，例如皮鞋及手袋類別的Doughnut、Samuel Ashley、Suburban；美容類別的Laneige及Dermacept；零售美食類別的Cacao Lab、Metz Luxury Tea、Momo Cloud Cotton Candy，店舖種類多元化，讓大家有更多選擇！

大送港鐵商場電子優惠券

除了音樂會及新店之外，8月期間星期五至日及公眾假期於指定港鐵商場單一電子消費滿HK$800可以換HK$200電子優惠券。

渣打信用卡購物優惠

另外，8月期間於指定港鐵商場使用合資格渣打信用卡簽帳滿指定淨金額，即有機會獲得合共高達HK$2,000獎賞，讓你可以盡情享受玩、買、食的樂趣！