佛系減肥法　「3：8燃脂時鐘」

正值旅遊旺季的暑假，不少人都會計劃出國暢玩，但如果想以最fit身形影靚相，只能下苦功節食？網上則流行一套號稱不用節食、不用運動的佛系減肥法，只需要在日常生活上遵守「3：8燃脂時鐘」原則，就能讓你瘦得輕鬆又健康，馬上試試吧！

網上大受追捧的「3：8燃脂時鐘」，分為飲食、運動和睡眠3大範疇，首先在飲食上，「3」即代表需要均衡攝取「3」種營養，包括為碳水化合物、蛋白質和脂肪，同時每天需要攝取3份蔬果，幫助消化和腸道蠕動。至於碳水化合物方面則可以選擇五穀類、全麥麵包等粗糧代替白飯，令身體的升糖指數降低。而「8」則代表每晚8點前吃晚飯，如果接近睡覺時間才吃晚飯，便沒有充足時間讓腸道消化食物，也會影響睡眠質素，另一重點是減少晚餐的分量，以不要比午餐多為標準。

至於「3：8運動時鐘」，「3」代表運動30分鐘，如果初時覺得很困難，則可以先有每天走路30分鐘開始，亦可以將30分鐘分拆為3個10分鐘進行，利用每天上下班、外出用膳的零碎時間多走動，另外也可以飯後散步，幫助腸道消化。至於另一個「8」是指睡前拉筋8分鐘，除了有助放鬆身心，改善睡眠品質之外，也可以消水腫和促進身體血液循環，讓經常在辦公室久坐不動的僵硬身體得以放鬆。

在「3：8睡眠時鐘」中，「3」是指睡眠的黃金3小時在於晚上11點至凌晨2點之間，因為這段時間正正是身體分解脂肪和排毒的時段，建議這段時間入睡休息，減少體內毒素和脂肪生成。最後的「8」就是睡滿8小時，有研究指出，如果身體睡夠8小時便可消耗300卡路里。相反，如果睡眠質素欠佳、時間不足，則會容易形成易胖體質。瘦身減肥並非難事，只需要在日常生活中作出小小改變，並堅持下去，相信會看到理想效果！