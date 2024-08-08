養子車禍手尾長　安祖蓮娜設新家規又怪前夫畢彼特

美國女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）越南裔養子柏斯（Pax）上月尾於洛杉磯沒戴頭盔駕駛電動單車時意外傷頭，日前剛出深切治療部，知情者指他還很不舒服，有漫長的復康之路：「因為佢冇戴頭盔，本來可以更嚴重。安祖蓮娜收到電話知道發生意外時，好震驚同擔心。佢知道柏斯冇戴頭盔時好震驚，但佢依家焦點係幫佢康復，然後盡做去保護其他子女。佢設咗好多新家規，唔理咁樣係咪過度保護，佢想子女更加小心。如果為咗長期睇實子女去增加保安都係值得。」而安祖蓮娜將意外責任推到美國男星前夫畢彼特（Brad Pitt）身上，兩人離婚後，養子女與親子女都站在母親一方，仇視父親，畢彼特雖然擔心柏斯，卻完全收不到對方消息。

知情者透露：「安祖蓮娜認為所有佢作為單親家長面對嘅衰嘢，畢彼特都冇諒解，而一切都係因為畢彼特嘅粗疏而毀咗個家，先搞到今日田地。唔好期望柏斯嘅意外，會令家庭關係恢復，柏斯係100%企喺阿媽嗰邊，唔想收到畢彼特任何關心或憐憫。雖然畢後特為養子受傷唔開心，想幫得就幫，但似乎永遠唔可能發生，因為佢哋之間有個鴻溝。畢彼特好難過，去到呢個位佢作為父親擔心都唔得，完全唔知個仔發生咩事。呢個難頂嘅情況已經成為佢日常。佢希望大家可以將以前嘅嘢放埋一便，因為呢個牽涉人命，但柏斯、安祖蓮娜同畢彼特之間嘅情感係差到一個點，點都唔會去到一個好嘅位。」