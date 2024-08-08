香港人對於飲茶，幾乎是刻在骨子裏的習慣，朝早來一杯茶湯，醒神開胃，除了吃中式點心，下午茶也可以來一杯湯，如果夾埋味道作拼配，口感提升更美味。更有餐廳以茶入饌，讓茶味徹底滲入味蕾之中。

醇厚普洱

普洱甘滑、醇厚，老少咸宜，尖沙咀五星級酒店米芝蓮二星粵菜餐廳於8月替出雲南普洱茗茶宴，菜式和配搭由行政總廚劉耀輝、主廚鄭文生及茶藝師莫嘉傑合作設計，除普洱還加入玫瑰、桂花和菊花等融入菜式內。客人先來一杯透天香冷萃氣泡茶清清味蕾，配頭盤的脆香四重奏有姬松茸雪山包、柚子蟹肉荔枝球、黑椒和牛蓮藕酥及用普洱做的茶燻鮑魚酥，清新芳香。點心四小碟的菊普黑蒜燒賣和紫芽普洱藍蝦餃亦有用茶入饌，配2010年黃印生茶，感覺剛好。主菜有焦香陳皮和牛餅拼繡球菌炒鹿兒島和牛及廿五年老菜脯蒸斑球岩米，會配2010年紅印熟茶，消滯去膩。最後以桂花普洱燉雪梨拼玫瑰花酥配梅江陳皮金盞花甘羅漢果茶作結，芳香清新又圓滿。

氣泡茶配糕點

夏天不想喝熱茶的話，清涼氣泡茶最好不過。時尚甜點品牌和氣泡茶品牌合作，於8月提供不同糕點拼配。青檸慕絲芝士蛋糕配茉莉花氣泡茶，清香富果香。荔枝紅桑子玫瑰慕絲蛋糕配焙茶氣泡茶，乾燥富木質的單寧和荔枝甜點配得剛剛好。拿破崙蛋糕的海鹽焦糖味配大吉嶺氣泡茶，當中的柑橘茶香和焦糖甜剛好平衡。此外，品牌推出蝴蝶酥 X 氣泡茶禮盒，內有原味和黑白芝麻味蝴蝶酥配1瓶氣泡茶，在家也可慢慢享用。

以茶入饌

用茶來炮製菜式，味道更豐富。金鐘的點心專門店近日推出限定的Tearoom Collection餐飲系列，選用不同茶葉入饌。點心包括半透明綠色的龍井蝦餃、芳香的普洱茶燻本地農場雞和甜美的伯爵茶流心包。甜點有帶中式風味的茉莉花茶凍和法式烏龍蛋，另有4款茶香雞尾西和無酒精雞尾酒，可用來拼配點心享用，任君選擇。