龍華新蒲點　玩轉逾50種遊戲

愈來愈多港人北上消費及吃喝玩樂，當中龍華區連接着深圳地鐵4號綫，從港鐵落馬洲站出發十分方便。最近龍華有不少新蒲點，好似提供逾50種玩樂設施的大型室內場；又有串連區內多個景點的牛湖水碧道供大家打卡。當然唔少得特色新食肆，畀大家玩完食餐飽。

旋轉單車 挑戰圓籠

心跳頑家超級運動世界於長沙設有旗艦店，最近正式落戶深圳龍華，乘地鐵6號綫至陽台山東站C1出口，步行約1.3公里便可到達。這個室內玩樂空間無懼風吹雨，佔地約8,000平方米，樓高三層提供逾50個玩樂裝置。一樓是極限挑戰區，雲集梅花樁、海盜船、高空蕩繩、徒手攀岩、90度魔鬼滑梯等刺激玩意，每一個都令人腎上腺素飆升。當中必玩360度自行車，玩時要起勢踩單車腳踏，隨着逐漸加速便可360度旋轉令玩家倒吊。太空環則要求玩家坐於圓籠內，會突然高速上下彈跳，挑戰各位膽量。

場館亦與時並進加入大量數碼設施，例如5D軌道影院、VR賽車、電玩區及體感區等，又有近年大熱的方格大戰，在限時內踩中顏色格仔為之勝出，夏日Keep Fit必玩。運動項目則有保齡球、射箭、彈床、桌球、高爾夫球等，輕鬆解壓。而且大部分設施都有教練從旁協助，玩得安全又放心。套票有2.5小時、5小時及不限時等選擇，一票玩盡場內各大項目，惟假日較多人排隊，建議早點前往。

環湖碧道 打卡熱點

龍華區有很多健行路線，當中今年正式登場的牛湖水碧道，全長約9.9公里，屬龍華區首條湖庫結合的環湖慢跑道，南起長坑、石馬徑水庫，北至牛湖分散式污水處理設施，串聯10多個自然美景及人文建築。整條綠道按國際微型馬拉松賽道的標準來設計，依山傍水蜿蜓曲折，無甚高低起伏，適合健行和踩單車暢遊。交通方面，乘坐地鐵4號綫到觀瀾湖站D出口，向南步行約200米即達，入口處離觀瀾湖新城MHMALL商場十分近，逛完可順道到此醫肚和Shopping。

風景方面，沿路可看到摩天輪、觀鳥屋等，走到攰的話可到水滴驛亭休息。驛亭設計前衞，天花設有巨型金屬水滴雕塑，彷彿快將滴到地上，別具科幻感。而且經碧道可串連多個景點，例如晚上有激光Show的觀瀾古墟、保存200多間客家碉樓的觀瀾版畫村、全國最大規模的中國版畫博物館，以及暑假期間延長開放的深圳美術館等。碧道由早上10時30分免費開放至晚上9時，沿路樹蔭位不多，出發前記得帶齊防曬用品及糧水啊！

特色食肆 創意料理

龍華區除咗好玩，近排仲有很多新食肆開張，OurTimesHere是其中之一，這間輕食店走水泥工業風格，樓高兩層空間甚大，並設有大面積綠植及藝術裝飾，令它火速成為打卡熱點。提供日咖夜酒及各國料理，招牌菜有意式西西里烤雞、泰式谷物牛肉、鮮蝦杧果沙律及冬蔭公海鮮河粉等。甜品更充滿創意，例如把朱古力蛋糕烤焗成盆景外形的「復古盆裁」、清甜不膩的胡蘿蔔蛋糕等。飲品則推介大紅袍或毛尖茉莉冷萃茶，夏天喝特別甘甜冰爽。

另一間新開的什甜‧東方甜湯則適合嗜甜一族，主打新派中式糖水，必試豆漿油條酥山冰，顧名思義用上濃濃的豆漿底沙冰，再配上酥脆的迷你油炸鬼，入口鹹甜交織，叫人大呼過癮。桂花龍井大滿貫則把龍井茶與桂花糕融合，再加入Q彈芋圓，屬消暑涼品。

新開張的還有黔二妞安順奪奪粉酸湯火鍋，來到可吃到地道的貴州美食。鎮店砂鍋酸湯湯底鮮紅，入口酸爽開胃；招牌「奪奪粉」則是正方形的米豆腐，靈魂吃法是放入酸湯煮成米糊，口感軟糯食過翻尋味。