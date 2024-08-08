網民開盤選港姐「三甲大熱」　倪樂琳陳甜甜吳芷靖看高一線

無綫《2024香港小姐競選》15位佳麗早前分批到塞班島、內蒙、新加坡及菲律賓拍攝外景，每天外景拍攝最期待的泳裝環節，除了之前出發新加坡的佳麗陳紫佟、程姜月及吳芷靖外，其他佳麗都未有機會一展水着美態。

不過，大會日前安排佳麗穿着晚裝拍攝宣傳片，而網上隨即開盤選「三甲熱選」，當中包括狀態大勇的「城大李嘉欣」倪樂琳、愈睇愈靚的陳甜甜及後勁凌厲隨時有望跑出的吳芷靖。反觀之前獲睇高一線的「華姐」鍾翠詩明顯比之前跌Watt，網民略嫌她有點「哨牙」feel，「艷麗版蔡潔」程姜月亦娘味甚濃。

曾是女團及拍過寫真的倪樂琳(Ellyn)穿上粉紅色tube dress於舞台上自信心十足，笑容甜美，擺甫士時亦甚有星味，裙長開高衩設計令她露出一雙長腿，仙氣飄飄，網民推為冠軍級之選。之前不甚起眼的吳芷靖及陳甜甜經過大會形象設計及化妝師「改造」後，樣子大方得體。至於「Hot版鍾麗淇」梁家莹身材向來有睇頭，穿起綠色低胸長裙，露出深深事業線成功搶FO。

無綫娛樂新聞台直擊了相關宣傳片拍攝情況，倪樂琳受訪時坦言拍攝心情緊張：「第一次着咁靚嘅衫拍Promo，心情非常激動，但都有少少緊張，驚啲Pose擺得唔靚，表情唔夠好睇，不過最後都克服咗。」她又指為了保持體態，近日積極做運動操弗自己，備戰決賽重頭戲泳裝環節：「都想自己線條靚啲，有時間就會做運動，雖然平時都有做開，但就會懶散少少，依家就會督促住自己。」3號王汛文則自爆之前游水時不慎曬黑：「我唔係成日游水，係返香港先游，但我游水時冇乜搽防曬，所以有人話曬黑咗，之後都要注意番。」