佘詩曼為《法證VI》宣傳　助攻黃宗澤勾起集體回憶

無綫新劇《法證先鋒VI倖存者的救贖》昨日率先於內地平台首播，此劇之前的預約人數更打破《新聞女王》紀錄，衝破333萬大關，成該平台港劇預約TOP.1。

而劇集亦即將於下周一(12日)在翡翠台播映，「Man姐」佘詩曼多年前亦曾擔過《法證》系列劇集女主角，昨日她更大方於社交網巧妙地為此刻宣傳造勢，她留言：「Man姐前司法證已經開到第6季了，都是老熟人」，更tag了男主角黃宗澤(Bosco)謂：「獨家新聞記得留給我」，因而獲封「宣傳小能手」。Bosco亦即時搞笑地回應了阿佘的幽默：「留給妳？我正在考慮要不要轉部門呢！」

隨即令人聯想到黃宗澤加盟《新聞女王2》的強勢演出，再次引爆「TVB劇集宇宙」。對於阿佘與Bosco攜手宣傳、一箭雙鵰，網民無不拍手叫好，除了叫Bosco帶着《法證》下屬過檔找Man姐外，還笑言：「Bosco你有兩個選擇，一是去SNK上班同Man姐爭做新聞國王，一是去毒品調查科同馬幗英(阿佘《法證II》中角色名)並肩作戰，你鍾意哪個？」阿佘的巧妙助攻，更引發了網民對於《法證》系列的集體回憶，除紛紛表示要從第一季開始翻煲外，還揚言十分掛念阿佘當年的英勇女幹探角色。

內地網民讚《法證VI》破案手法罕見，劇集播出後，一如劇組預期，劇中余星柏(黃宗澤飾)愛妻霍寶英(王敏奕飾)的失蹤震撼了一班《法證》粉，網民沒想到在一堆甜蜜唯美鏡頭過後，於第一集便迎來第5季女主角失蹤的衝擊性劇情。而向來以單元個案峰迴路轉、資訊及專業性十足的《法證》系列，今輯個案繼續迎來好評。