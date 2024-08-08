黃婧靈腳傷「讓賽」　陳庭欣露肩晒腿搶Fo

藝人陳庭欣、黃婧靈、林溥來、孔德賢、何沛珈及吳偉豪今日（8日）出席活動，為明珠台新節目《知識新天地》宣傳，為觀眾提供多方面學術知識。何沛珈於台上分享爸爸曾擔心照大腸鏡作用不大，她便跟爸爸解釋現代醫學倡明值得信賴，結果爸爸便乖乖到醫院檢查，結果發現息肉更立即切除。

陳庭欣透露有份參演的《法證先鋒6 倖存者的救贖》中演反派，與鄭衍鋒演姊弟並會殺死對方，她笑謂：「第一次喺劇中殺人，不是演死屍。平日我哋有私下食飯成日都飲輸畀佢，今次可以報仇！我聽到可以殺佢即刻答應，哈哈！」她指月底將為國家隊運動員見面會任司儀，負責跳水運動員部分，很期待見到跳水明星全紅嬋、潘展樂及「港隊女飛魚」何詩蓓。談到新一屆港姐，她表示很期待見到師妹：「希望喺化妝間見到大家嘅廬山真面目。」問她是否會即場向師妹分享心得？她即自嘲自己選美年代已久，貼士已不合時宜。

至於手持2支柺杖現身的黃靖靈，上台時要由林溥來、何沛珈及陳庭欣攙扶，她受訪時透露數日前不慎碌落樓梯：「有半層樓高，結果腳掌骨裂。（即時睇醫生？）瞓醒見行唔到路先去睇，依家中西合璧，醫生話要一個月先康復，我揀唔打石膏。」她坦言有影響工作，但能力範圍內的都會繼續做，問到會否不敢行樓梯？她笑謂：「都有啲驚，依家體驗到做好多嘢都會有困難，但學識到唔好放棄！」