丁子朗舉行作品展　冼靖峰可裸露上身充當模特兒

藝人丁子朗首次舉行個人作品展《Who Are You？》，現場展出15幅作品，今日（8日）一班圈中好友森美、冼靖峰（Archie）、麥美恩及佘宗遙到場支持。4、5歲已開始畫畫的丁子朗，表示2年多前已開始籌備今次畫展：「主題係人與人嘅關係，有自己嘅經歷，當中有關於初戀嘅故事。」他表示除了幕前演出，亦一直有畫畫，每年大約有十幅作品，很高興獲收藏家購買，透露今次展出的作品中，最高價的為5位數字，他說：「好開心終於開到畫展，將來希望衝出國際，仲可以靠畫畫養老。」

問到身旁的Archie可會夠勇氣裸露身體擔任人體素描模特兒？他笑指為藝術Ok，但只限裸露上身，又指與對方參與真人騷節目時曾一起居住，所以對方什麼也看過。談到工作，他表示正為飲食節目擔任主持，更大讚一班主婦參賽者煮得一手好菜，笑問他何時找個主婦太太？他即將責任推給丁子朗：「佢結完就輪我！」丁子朗即搞笑說：「我聽日結都得，後日到你囉！」

麥美恩坦言看著丁子朗成長，一向視對方為弟弟，大讚他工作勤奮、力爭上遊。問她可有膽量當模特兒，全裸讓丁子朗畫素描？她笑謂：「點解唔夠膽呀？佢夠膽畫，我夠膽除。」丁子朗即回應：「佢夠膽，我點會唔夠膽！」。

另提到身為師姐的麥美恩，早前跟3位候選佳麗鍾翠詩、盧凱怡及秦冀雯到賽班島拍外景，她透露有提點佳麗說話不要太造作，反而應該真實展現自己，更不用擔心講錯說話，因現在正是好機會去犯錯並學習，到決賽時便能讓大家見證到蛻變的成果。