女兒遺傳跳舞基因！郭富城拒做專制爸爸：畀佢哋自由發展

天王郭富城（Aaron）日前作客無綫娛樂新聞台節目《StarTalk》接受主播許文軒（Edmond）專訪，大談即將舉行紅館演唱會感受。Aaron說：「8年前開過紅館演唱會，做完之後，其實覺得都要隔一段時間先再做，最低限度4年。中間一直都係電影產量比較多，估唔到4年又4年，要隔8年先再做，原來8年都係一個幾長嘅時間！（餓咗好耐？）直頭饑荒，因為每次喺紅館做演唱會都會推到個人去到最高，好期待今次企喺紅館上，可以推到自己幾高！」

談到如何為個唱作準備？Aaron說：「今次差唔多全部舞蹈都係新，自己都好期待，我嘅團隊當中，有好多舞蹈員跟咗我好耐，有啲結埋婚㖭，但係依然對跳舞有熱誠，今次加咗啲新嘅舞蹈員、年輕嘅舞蹈員，可以新舊融合，大家一齊交流，而且今次又有美國嘅排舞師嚟幫手，協助同提升佢哋嘅舞蹈同技術。（培育女兒跳舞？）佢已經有我嘅因子，自動波！佢哋兩、三歲嘅時候已經上芭蕾舞堂，亦有學唱歌！不過我會比佢哋自由發展，我唔係一個專制嘅爸爸，佢哋鍾意就畀佢哋試。」他又指多年來對於飲食有嚴格的控制，尤其現在成為爸爸，是一個Family Man，這7年裏通常都在家中吃住家飯，連以前好鍾意的打邊爐都甚少再去。