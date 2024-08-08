宋慧喬旋風式襲港　快閃40秒喪派心

「韓劇女神」宋慧喬、與「城寨3子」林峯、胡子彤、張文傑、以及廖子妤、邱彥筒（Marf）和林愷鈴等，今日（8日）現身品牌活動，宋慧喬現身向在場嘉賓揮手和派心心，保持一貫Cool樣，閃現40多秒便離開。

「城寨4子」繼續獨欠一子劉俊謙，張文傑表示掛念，經常傳短訊傾偈，林峯笑言他們開劇時便開了一個群組名為「城寨殘兵」，因4人拍到天殘地缺，準備在群組中約食飯。提到有傳會開拍電視劇《信一傳》，林峯表示只是傳聞，問到可想有《洛軍傳》？他笑言：「咁多演員都打到咁甘，如果拍個人傳就要由頭打到尾。」但透露《前傳》和《終章》劇本己準備就緒，待搭建場景後便可以開工，自言隨時準備好，由於尚未夾到時慶功，大家都希望能夠先食飯慶功再開工。

林峯和張文傑並一齊推舉胡子彤負責新戲的騷肌部分，笑指子彤性感冇尺度，又爆劉俊謙也有操肌作準備。子彤就表示若劇本需要的話無所謂，林峯講笑可能加場四子一起浸溫泉戲，子彤就講笑自己會太搶風頭。

廖子妤與「魚蛋妹」王尹菁一起受訪，將升小五的魚蛋妹見人多表示緊張，透露快將開學，要趕緊完成未完的暑期作業，她笑指《前傳》應該她冇份因未出世，最想跟廖子妤再合作。廖子妤笑問魚蛋妹最想跟邊個男生組CP？魚蛋妹說：「我仲係細路，不過全部都鍾意。」

廖子妤對新戲角色表示期待，認為城寨系列電影女性角色較少，戲言可做「魚蛋姐」，並希望能加打戲場口，自爆在《九龍城寨之圍城》中，原本有幕用鐵鑊對抗伍允龍：「導演叫我唔使用真力，係自己想展現實力試吓，結果仆倒，令膝蓋出現骨質增生。真係蠢到爆。」提到兩位妹妹近日出嫁，所以媽咪來港，但她冇特別帶媽媽四圍，加上自己病倒，變了媽媽反過來要照顧她。她表示媽媽有跟男友小野見面，笑言媽媽叫她對男友好些，戲言外母見女婿流晒口水。因為怕她嫁不出，她說：「我自己就唔冇壓力，因為同男友感情穩定，好開心，（同男友有沒有傾將來？ ）有傾過將來喺邊度擺酒，不過現在希望畀心機搵錢。」笑指魚蛋妹可以當她的花女，她又大讚現場的宋慧喬具氣質。

早前Marf表示未必會入戲院看電影《龍捲風》遭網民鬧爆，今日她跪低自認有語障，戲言可能近來少與人傾偈有關，由於有分享欲強，以後會多點開Live及受訪作練習，男友和熟識她的朋友都習慣了要啟動自動翻譯模式，將她的說話作翻譯，對於隊友都表示要打她Pat Pat作懲罰，她笑言尚未打。另外，透露早前Ivy So生日，因Ivy茹素，她特別送上純素生日蛋糕，誠意十足。