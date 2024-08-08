朱茵憶憶拍兒童節目辛酸　被譚玉瑛爆有優待

藝人朱茵、潘燦良和導演劉偉恒昨日（7日）到新城廣播接受譚玉瑛（阿譚）、何基佑及黃筠兒主持的《QK玉瑛室》訪問，朱茵和阿譚兩位昔日兒童節目《閃電傳真機》主持甫見面即熱情打招呼，阿譚更透露：「自從佢生咗囡囡之後就冇再見過佢。」而何基佑見到女神朱茵即化身小粉絲，主動遞上一張燙金閃卡給女神簽名，事後還甜絲絲合照，他開心表示：「呢張卡真係要好好保存。」

朱茵是90年代女神，當年她一邊修讀演藝學院，一邊返無綫拍攝兒童節目，她指當年半工讀是她人生一段最辛苦的日子：「因為兩邊走，學校有習作，又要返無綫拍兒童節目，同學之間好難明我點解要拍戲。」阿譚大爆當時同事都有微言：「對我哋呢啲返工嘅人來講，你點解咁有優待，唔使返外景。」問朱茵當時為何會拍兒童節目？她笑言不知道，「嗰時無綫、亞視都入過學校揀啲啱佢哋節目的人，我係被揀選其中一個，但我只能夠拍兒童節目，仲記得我張合約係King Sir（鍾景輝）幫我簽，拍到後尾半年就快畢業，我就跟無綫講我要返去畢業，因為我要攞到張畢業證書。」身旁的阿譚又爆朱茵當年拍節目會追問她收工時間：「佢都好抓緊時間，成日盤算幾時收工，但我又計得好準。」

談到劉偉恒導演的新劇，朱茵和潘燦良於該劇中有大量對手戲，提到相隔十多年再度拍劇，朱茵直言不感到吃力：「因為自己鍾意，同一班同聲同氣嘅人一齊做嘢好開心，而且香港製作真係好快手，我哋都冇乜甩過，係一個好好體驗，未來日子都好期待好劇本、好角色。」