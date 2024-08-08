床技了得嘅性女，總會利用身體唔同部位嚟取悅男伴，除咗手口並用、騎功出色之外，仲識得施展出令人興奮嘅腳法，而今次介紹嘅四仔就畀機會大家見識一下何謂出眾嘅調情腳法！

主觀體驗

用VR睇四仔梗係正喇，問題係有邊套作品啱睇呢？由Vision Films炮製嘅《Come Closer #9》，相信可以帶畀四仔迷高潮迭起嘅視覺享受，事關片廠搵嚟Scarlett Alexis、Behautti Bangz、Emma Bugg同Olivia Madison參演，呢班脫星唔止樣靚身材正，仲係調情高手，單單用對腳，足以令對手爽到飛起！值得一提，由於呢套四仔係主觀角度拍攝，觀眾好似變咗片中男脫星，可以投入地感受對方嘅腳下功夫，加埋呻吟聲此起彼落，實在令人「慾」罷不能！

出神入化

淨係用腳都可以令男士爽翻天？想知係咪吹水，就要睇睇由Elegant Angel出品嘅《Glamour Girls #5》！影片由LosDee執導，演出陣容星光熠熠，包括Sophia Leone、Alexa Payne、Cassie Del Isla同Ella Reese，佢哋都係憑住出色腳法而譽滿脫界，而且會喺片中施展渾身解數，利用腳技，對準男脫星支小鋼炮又搓又捽，用盡腳背、腳板同腳趾罅，技巧出神入化，實在令人歎為觀止。

天后獻技

講到以腳法馳名嘅脫界天后，不得不提喺2021年出道嘅熟女脫星Bella Tina！要知道大多數男人都係鍾情青春妹豬，以熟女之齡出道嘅佢，正係憑住床技取勝，尤其腳法更加係佢嘅專長！呢套由DORCEL推出嘅新作《Very Best Of Bella Tina Infinity》，可以話係為Bella Tina度身訂造，佢會一次過Show晒自己嘅高超腳法，仲搵嚟Cherry Kiss、Chloe Duval、Clara Mia等閨密脫星坐鎮，四仔迷呢鋪真係可以大飽眼福。

碟評：

未試過一流嘅調情腳法？咁就要搵番套四仔嚟見識吓喇！擁有星級陣容嘅《Glamour Girls #5》固然好睇，由脫界天后孭飛嘅《Very Best Of Bella Tina Infinity》亦值得捧場。若然屋企有VR眼罩，千祈咪錯過《Come Closer #9》，分分鐘會顛覆你睇四仔嘅習慣。