【是日通勝】

農曆七月初六

甲辰年 壬申月 乙巳日

吉時：凌晨1時至3時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：會友、嫁娶、開市

忌：栽種、遠行

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：33、02、40

幸運顏色：淺褐色

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：各方面運勢不錯，但理財投資要格外小心。

金牛座：財運呈上升之勢，投資策略可以進取一點。

雙子座：運勢微升，但處理投資問題最好從長計議。

巨蟹座：擇偶勿只看外表，志趣相投才可細水長流。

獅子座：別奢求外人配合，關鍵時刻需自己幫自己。

處女座：尋找真愛不可等運到，太被動難打破悶局。

天秤座：施比受更有福，幫助有需要的人可望增運。

天蠍座：無端端惹是非，有理說不清的感覺很難受！

人馬座：事業運上升，收獲正面建議，工作更順暢。

山羊座：事業運弱，盡可能獨處，以免受外力衝擊。

水瓶座：容易為小事而動氣，今天保持低調免惹禍。

雙魚座：無力改變現狀，與其抱怨，不如學習適應。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）虎 偏財旺

（跌）豬 壓力大

鼠：事業運起伏，做事要打醒十二分精神。

牛：財運不錯，但牽涉投資問題要深思熟慮。

虎：財運不錯，會有獲得意外之財的機會。

兔：生活無憂，工作順利，內心充滿幸運感。

龍：不可犧牲拍拖時間，以免得罪另一半。

蛇：獲貴人支持，有望在職場上吐氣揚眉。

馬：得力助手現身，事業發展易取得突破！

羊：勿只顧工作，亦需要抽空關心身邊人。

猴：整體運勢好極了，事業上可作新嘗試。

雞：適宜把精力放在學習上，易獲得佳績。

狗：事前做好風險評估，投資有機會獲利。

豬：是日沖煞，生活壓力大，身心受煎熬。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

清朝的算命特徵

元清兩朝的算命特徵，元朝時期，算命的書籍未曾見過，所以不太知道。清朝時期，由於皇帝不是漢人，而且有文字獄關係，有些字不能用，可能影響後人對作者的誤解，這機會是有可能的。最明顯的：玄字，康熙名叫玄燁，玄空改為元空。

明朝時代，言論自由，東林黨就是最佳證明。到了清朝，康雍乾盛世都有文字獄，很多人的生活與言語都非常小心。由於清朝的漢人，要做大官極度困難，因為大官是滿人為主，漢人最多是小官，因為漢人多，管理百姓的小官為漢人做。所以有書籍，特別講究格局法，想做官，必須格局高。

十年寒窗考取功名，僧多粥少，而且只有小官，很多讀書人，沒有一技之長，農耕工作，文弱書生的身體承受不到。幸好讀書多，有很多玄學術數的知識，幫人算命卜卦。以當時的生活條件與生活環境，估計有部分人沒有師傅。

清朝時代，玄學書籍種類非常多，衍生各式各樣的算命技巧。漢人生活在這樣的環境，自然有部分人不想把自己對玄學心得，在書籍上展露給滿人認識，真真假假，轉彎再轉彎。