周啟生點火頭掀罵戰！林家謙被鬧廢青　姜濤躺着中槍

資深音樂人周啟生近年有鋪批判癮，不時公開批評樂壇後輩，日前他以「廢青」形容近年獲獎無數的歌手林家謙，直言麻麻哋鍾意，引來對方歌迷反擊，並掀起網上罵戰。期間周啟生提及另一「廢青歌手」，有網民揣測是指男團MIRROR人氣王姜濤，令姜濤無辜捲入是非。

向來言論出位的周啟生，經常在社交網指指點點，陳蕾、楊千嬅以至歌神陳奕迅均曾「中箭」！日前他再次發功，上載一張由3男2女合成的圖片，寫道：「今日想同大家玩一樣未玩過嘅嘢：大家選一男一女，你最唔要聽到佢唱歌嘅歌手！」有網民點名林家謙，他即表示認同：「嗰條廢青我都麻麻哋鍾意！」有網民提議林家謙做番幕後，周啟生繼續狙擊：「又唔見佢幕後有咩條件！」林家謙Fans忍不住為偶像平反，反指周啟生是「廢老」：「作為樂壇前輩，你唔識欣賞林家謙唔緊要，但話人係廢青，你自己其實都係一條廢老，活喺自己嘅框框，以為自己係最叻，唔知道世界在改變……廢青喺紅館開過7場演唱會，你呢？」

叫「盲迷」躝遠啲

周啟生隨即被撻着，在留言區以粗口大罵：「林家謙有班好X戇X嘅盲迷走入嚟，冇料扮四條！」翌日他再發文，揚言人人都有權講自己想講嘅嘢：「熟悉我嘅人都知，我成日叫自己做80年代70年代嘅廢青代表，想搞事，唔該躝X遠啲！」又分享對林家謙的感受，指他「唱歌超級雄壯/咬字清晰/好有氣/但係天生太靚仔」，但又踩他彈琴僅屬低班：「嗰條咁嘅廢柴，我收埋隻手用3隻手指彈琴彈得好過佢啊！」再爆Seed說：「I fXXX you all ！」

他又在留言區辣埋另一歌手：「我有個Fans唔鍾意嗰個廢青歌手，我都唔鍾意嗰個歌手！嗰個歌手班Fans就好唔鍾意我唔鍾意佢嘅偶像！我唔鍾意某君唔得！佢哋唔鍾意我就得！」有網民追問所指的是否姜濤，因周啟生曾批評姜濤的唱功，令姜濤無辜被牽涉入這場罵戰中。

憑歌寄意：內心安寧

無端端被鬧「廢青」的林家謙未有正面回應，僅在社交網限時動態上載由他作曲、編監的歌曲《有你聽我的故事》，其中有幾句歌詞寫道：「就這樣外邊紛亂內心安寧，全部撐不過都撐過太多變遷」、「在等待你能明白的耳」，似是憑歌寄意。

至於姜濤亦未有理會，專注宣傳前日上架的新歌《Every Single Time》，MV由馮德倫執導，問到是次合作，馮德倫笑說：「佢咁靚仔點會唔應承，我都想同年輕人合作，知道阿姜叻跳舞，所以想吸收吓經驗。」姜濤自爆會在凌晨時分傳短訊給他，馮德倫無奈說：「下次早啲瞓覺，唔好咁夜傳短訊畀我！」自爆曾因而被吵醒，非常搞笑！

張繼聰有骨落地：愈勁嘅人愈謙虛

藝人張繼聰（阿聰）昨日被問及周啟生的「廢青論」，他先尊稱周啟生為前輩，認為每個人都有權表達自己的看法，但認為這班年輕人都達到基本技術水平，到品味層面則好主觀，個人就很喜歡家謙的作品。對於被網民批評為廢青的姜濤，剛為他作曲的阿聰上載合照，幽默地為對方新歌宣傳：「有位靚仔出新歌，聽聞好好聽，舞蹈好出色，個MV又好猛。」更搞笑自誇：「個作曲人又性感又盛。」

阿聰表示認識很多前輩都好謙虛，如張家輝、古天樂：「梁朝偉在片場跟導演交流時好似小學生咁，唔會發問，但幫到導演解決問題，覺得愈勁嘅人愈謙虛。」當年迎娶謝安琪後被封「廢柴老公」的他戲言：「廢到一個階段就冇人再話你，如果帶住廢嘅Filter睇乜都係廢。」並寄語不要解釋，只管努力工作。