「舊愛」 劉昊然賣命演出　周冬雨「倒戈」無面畀

內地小生劉昊然於新片《解密》中破格演出，無論造型與演技，均為觀眾帶來驚喜。導演陳思誠更大爆他於拍攝彌留戲前3天不吃不休，來演繹油盡燈枯，極之賣命！不過，與他屢傳分手的緋聞女友周冬雨卻零反應，近日還為倒戈為同期上映的另一電影打宣傳，「前度」都無面畀。

劉昊然與「三金影后」周冬雨因拍攝電影《燃冬》而傳出緋聞，但近期有指二人因聚少離多而分手，他們已極少有互動。近日，劉昊然落力為新片《解密》宣傳，該片由他的好拍檔陳思誠執導，型男吳彥祖亦有份演出。劉昊然於戲中由天才少年演到中年，為了令中年形象更加逼真，他於造型與演技上都花了不少心思。畫上高髮線再戴上「娘到爆」的超細框眼鏡後，與劉昊然本身的樣子簡直判若兩人，難怪周潤發觀影後都說認不出他。

為張若昀造勢

除此之外，於《解》片末段，劉昊然因過度消耗「腦力」，身體太虛弱，在太太懷中離世，導演陳思誠大爆劉昊然為了這場戲，3日3夜不吃東西，又瞓得少，為求不用靠化妝都能營造極度虛弱的感覺，結果相當成功，獲不少觀眾大讚。

雖然贏得網民好評，但可惜與他屢傳分手的緋聞女友周冬雨卻零反應。近日，她更為與《解》片差不多時間上映的電影《從21世紀安全撤離》宣傳，該片由曾跟周冬雨合作過的男星張若昀主演，因此她幫對方造勢不足為奇，但與前度緋聞男友倒戈相向，即惹來不少網民熱議。