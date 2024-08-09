娛圈單打︱贏前輸後飛不起　氣質女神食自己

2015年港產片《哪一天我們會飛》令人印象深刻，戲中扮演嫩版楊千嬅的「氣質女神」蘇麗珊一炮而紅。眼大大樣子甜美，笑容冧死仔，加上演戲自然，當時人人都睇好佢事業可以更上層樓。

殊不知10年轉眼過去，呢位女神亦已32歲，再也不是當年的𡃁妹仔。星途亦不如預期璀璨，至今半紅不黑唔湯唔水。電影方面，再無大熱作品爆出；唱歌方面，簽約華納後不獲力捧，近年已被投閒置散。別說聲勢遠遠不如同門的陳蕾，就連今年新人Nancy Kwai的排場都勝過佢，睇見咁嘅局面，唔焦慮就假。

東網獨家報道，蘇麗珊呢兩年嘅工作量及收入每況愈下，又冇新歌，又冇騷出，連廣告都接唔到，近乎食穀種。好彩女神早年有搞吓生意仔，同人合資開按摩店，叫做有啲收入吊吓鹽水咋。面對此情此景，女神可能都要問句：哪一天到我會飛？

嗱，娛樂圈就係咁現實，除咗本身要有條件，亦要講運氣同講手段。蘇麗珊一出道就打響名堂，係威係勢，仲同《哪》片拍檔游學修撻着。之但係，細路女戀愛大過天，如果話有人掛住拍拖而錯失工作，一啲都唔出奇。其後二人分手，點知又逢社運及疫情，香港電影市道極差。女神原本計劃前赴美國留學進修演技，最終都要打道回府返港避疫，事業發展被迫擱在一旁。

好啦，疫後簽約華納以為重新開始，點知樂壇新人輩出，蘇麗珊對觀眾而言早就失去新鮮感。既然新人比舊人更受歡迎，加上冇積極爭取打好關係，公司落閘閂水喉，前浪被後浪掩蓋，都只能嘆句時也命也了！