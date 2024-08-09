龐景峰劉溫馨前後腳睇戲避嫌　曹敏寶爆料：佢不斷轉女友

昨晚（8日）歌手曾比特與拍拖8年女友鄧嘉宜（Cecillia）結伴出席首映，他們十指緊扣到場，任影唔嬲，並首度一起受訪，表現大方。他們除了是情侶關係，兩年前更一同經營唱歌學校，Cecillia原來好唱得，男友不在港時，會幫手教唱歌班，問她可會跟隨男友入行做歌手？有表演經驗的她，笑言入行乃運氣，必須靠天時地利人和，但無論入行與否都不會放棄表演機會。曾比特可想與女友情侶檔合唱？他就表示：「好呀！我梗係無問題，要睇老闆意思，如果大家想睇就一齊集氣。」與女友拍拖多年，仍未諗結婚，揚言婚事十劃未有一撇，現時希望努力搵錢先，儲錢目標想擺酒，將來舉行一個盛大婚禮。

同場還有另一對「戀人」星二代龐景峰（Andrew）和劉溫馨就截然不同，他們前後腳到場，劉溫馨戴着漁夫帽和口罩，打扮低調圖掩人耳目，初時不願拍照，之後又與龐景峰分開受訪，問是否拍拖，Andrew不置可否，直言不想談私人事，稱近幾年做教育工作，不想私生活曝光。但問到有傳女友不獲媽媽郭秀雲接受？他立即澄清：「呢個想澄清，我媽咪係唔識佢，佢都唔識我媽，上次封面張相係6年前舊照。好多人問我感情事，但我覺得公還公私還私，唔想做太娛樂性訪問。（媽媽較喜歡你前女友Hailey？）無必要答，同前度分開咗大半年，都過去咗。」他指自己未有時間帶劉溫馨見媽媽，因為工作忙碌，除了打理自己開設的道館外，又要兼顧兩部戲及為無綫做港姐武指等。劉溫馨在社交網替他的道館宣傳，他解釋不少藝人也免費替他宣傳，直言有教她打功夫，讚她有跳舞底子，學功夫很快上手，甚有潛質做打女。劉溫馨離巢無綫專心為他打理生意？Andrew表示：「我唔會得罪TVB，唔會得罪任何人，不過佢都做咗十年，係時候抖一抖，其實佢都係完約兩個月左右。」劉溫馨就表示因去做facial沒有化妝才不願上鏡，問她與Andrew拍拖多久？她以不想公開私人生活為由拒絕回答，透露現在自由身，希望爭取更多工作機會，有去Andrew道館學功夫，也想做打女。

另外，《中年好聲音》歌手曹敏寶與Andrew是舊公司同門，聞龐景峰拍拖，她笑言：「佢係咪拍拖？佢係好專一，不過不斷轉，同一時間係一個，哈哈！」早前傳出她遭公司TVB雪藏，她就表示出席首映前返公司與經理人部門傾談工作，透露將會與公司合作推出單曲，她亦會唱cover歌放上私人頻道：「解唔解凍係要講timing，嗰時有啲唔好新聞，如果嗰時出單曲都唔合理啦！之前話我斷約都係錯誤嘅，但仲有幾耐約就人人不同，而且每年都會更新。」對支嚳儀否認帶頭杯葛她一事，自己會向前看，不想再講傳聞，將來與對方合作也不會尷尬，強調自己很喜歡唱歌，視唱歌為一生旅程。