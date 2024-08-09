對症下藥　吃出強健茂密髮絲

掉頭髮是不少女生的日常煩惱之一，每天看到地上都遍布大把頭髮，加上工作壓力大、生活作息不定時，令掉髮的問題更趨嚴重。除了坊間的生髮產品和療程之外，其實對症下藥，食用天然食物同樣可幫助增髮，令髮根更強韌不易斷。

1.脫髮嚴重

每天洗頭、梳頭難免會掉頭髮，但如果掉落數目過多，有機會是你體內缺乏卵磷脂。卵磷脂可發揮乳化作用，將血液中的壞膽固醇溶解，令頭髮需要的營養成分更容易輸送，因此若有掉髮問題的話，不妨可多進食含有卵磷脂的食物，例如豆腐、豆漿、蛋黃等，其中蛋黃更含有膽鹼和生物素，可幫助頭髮生長，令髮量增多。

2.髮縫變闊

除了掉髮的問題之外，女生最怕的另一樣問題就是髮縫變闊，令頭髮看上去就跟稀疏，但此問題可透過進食含有維他命B7和Omega-3脂肪酸的食物作改善。常見食物有三文魚，可有助預防掉髮和增加髮絲的濃密度，另外亦可選擇被譽為超級食物的牛油果，當中含有多種維他命、鐵質、鈣質和蛋白質等，通通都對頭髮非常有益，可促進頭髮生長。

3.頭油嚴重

頭油變多除了關乎天氣熱之外，或有機會是因為身體缺少維生素E，維生素E具有抗氧化作用，保護細胞免受自由基損傷，以及促進頭髮生長。而菠菜則富含此維生素，可幫助頭髮生長，養成健康頭皮，同時菠菜也含有豐富鐵質、葉酸、維他命A和C等，能有助改善頭皮分泌油脂的情況。另外也可選擇堅果和黑芝麻，兩者均可平衡頭皮油脂，改善髮質。