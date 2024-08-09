Taylor 因恐襲危機取消維也納演唱會　大批粉絲上街「Sing」援

美國樂壇天后Taylor Swift原定昨晚開始在奧地利維也納的恩斯特‧哈佩爾球場（Ernst Happel Stadium）舉行3晚演唱會，惟當地警方於舉行前一日接獲情報，場地面臨恐怖襲擊威脅，當地主辦方為了安全起見宣布取消全部演唱會。雖然冇緣見到偶像於台上的風采，但過百Swifties（Taylor粉絲團名稱）昨日一呼百應於炎熱氣溫底下一同到當地市中心一廣場史蒂芬廣場（Stephansplatz），以歌聲支持Taylor，場面令人感動！

大批粉絲除了聚集在廣場內大唱Taylor的歌之外，粉絲亦依照她演唱會的「傳統」即場交換「友誼手鍊」。雖然演唱會取消，但大部分粉絲都表示諒解。其中有專程由英國飛抵當地睇騷的女粉絲表示：「呢個係我人生中所遇到最失望嘅事情，但我認為取消演唱會係正確嘅決定。」另外，有粉絲表示自己落機一刻才知道演唱會的消息並即時衝入機場廁所喊。

奧地利巡唱取消，至於之後於下周四（15日）起於英國倫敦舉行的7場騷目前仍然如期舉行，而倫敦警方發聲明表示：「倫敦每年都會舉辦大量備受矚目的活動，讓數百萬遊客獲得安全和愉快的體驗。警方與場館保安團隊和其他合作夥伴密切合作，確保制定適當的保安計劃。」