周啟生繼續做「樂壇判官」　香港結他之神都係佢後輩

資深音樂人周啟生最近榮升「樂壇判官」，繼日前佢以「廢青」形容近年獲獎無數嘅歌手林家謙後，又疑似暗指男團MIRROR人氣王姜濤係另一「廢青歌手」，估唔到佢連已被認定為「前輩」、被封「香港結他之神」嘅鄧建明（Joey Tang）都係「廢青」之一，無定向四處放箭！

周啟生留言提到幾位於音樂圈中有資歷、遲過佢入行嘅「後輩」，都係佢輩分以下：「Joey Tang（鄧建明）係我帶佢出身嘅，徐阿勤（徐日勤）係我師弟，Sin立文（單立文）都係好早期幫過我喺錄音室彈嘢，全部都係我輩分以下嘅！如果我喺度講一聲，Joey Tang有領導才（能），彈結他有天分，但係欠缺努力，所以唔會好叻！你哋可以同番佢講、睇吓佢敢唔敢駁我！」佢宣傳10月演唱會時，更直稱Joey Tang為「80年代廢青代表」：「如果搵埋80年代廢青嘅代表-Joey Tang 做嘉賓，大家點睇？」

不過今次就唔只係佢一個人自己講，佢又cap低同後輩Joey Tang嘅對話截圖，當中佢大讚對方「多年以來其中一個最叻嘅細佬」，提點Joey唔好只為錢忙碌，又着對方「交番啲學費跟我從頭學過」等，而Joey則「阿公」前、「阿公」後咁回應，足見周啟生唔係吹水，連「香港結他之神」都要向佢低頭。