兩座概念穿梭城市　透視未來

這邊廂不少未來概念車都以展開長途旅程而設計，寬敞舒適的出行空間成為一大重點。那邊廂就剛好相反，有設計師針對短途的市內移動，方便於擁擠城市穿梭而設計出兩座的骰小車，對廠方而言，如何騰出空間是另一種創意發揮。

Project Oval窄路穿梭

美籍印度裔設計師Rishav Kumar新發表一款啟發自BMW Isetta經典小車的Project Oval概念車型，是考慮到未來道路可能更加擁擠、針對於窄路靈活穿梭而設計。為達到此目的，它擁有稍為向高發展、相對纖窄的長橢形的簡約車身。為了減輕車廂局促感覺，除了結構性支柱外，車身兩側、車頂，以至整個車頭都用上透明物料包覆，讓乘客可以看到車外全景。設計師更將車門設於車頭，同時透過刪走傳統儀錶台，令座椅前方幾乎沒有任何東西，觀感更加開揚。鍳於車廂內每一毫米都很重要，所以更善用軚環和腳踏空間，取而代之是一組連接前部內側的垂直線控轉向系統，最大特色是允許單手操控；當然不少了從地台升起的加速及制動腳踏。考慮到載物需要，座椅後方還備有置物空間，車廂雖小五臟俱全。

未來日系K-Car極致簡約

講到的骰小車，不能不提日本K-Car輕型車款，之前居住在德國的設計師Mostafa Bonakdar以未來K-Car為出發點，設計出賣相科幻的Honda K.概念小車。同樣採用兩座位設定，不過整體造型偏向方正，配備可提供180度廣闊前方視野的擋風玻璃連圓頂。不到3米的車長，腳下配備4個佔據四角的不外露車輪。車門採用可向前及後滑動打開的設計，門邊加入觸控感應開關及續航里程顯示。因以車載全自動駕駛系統為前提，緊湊的車廂內找不到佔用空間控制部件，僅設有一對座椅，達到極致簡約效果。

Robotic三輪1+1布局

阿根廷設計師Facundo Castellano早前發表的兩座位Robotic城市小車，最大不同是此概念車採用三輪電單車般的1+1座椅布局，受惠於前二後一的車輪設定，機動性極高。配上跟汽車一樣的封閉式車廂，解決了傳統三輪電單車日曬雨淋等出行不便之處。同時它不設常見於三輪電單車的車把，改為設有軚環及錶台等配置。設計師還暗示，概念車備有自動駕駛系統，由A點到B點的駕駛工作全程可交由系統代勞。